Period.. حين تتحول "الفوط الصحية" إلى رمز ثوري

ربما تنطوي عبارة مثل "الفوط الصحية" لدى البعض على الكثير من الحساسية والخجل والتحفظ الاجتماعي كونها ترتبط بـ"العادة الشهرية" لدى الجنس اللطيف، لكن خيال الفن وجنون السينما تحديدًا استطاع أن يحولها في أكثر من فيلم إلى رمز ثوري يدعم حقوق النساء ويعلن تمردهن على مجتمع ذكوري لا يتواني عن القمع والتهميش لكل ما يرتبط بتاء التأنيث.

أحدث هذه الأعمال هو الفيلم الأمريكي القصير "بيريود" Period الذي تلعب بطولته الممثلة المصرية الشابة ياسمينا العبد ضمن مبادرة سينمائية عالمية تحمل عنوان "إن بلوم" In Bloom أطلقتها مؤسسة MTV Stay Alive بدعم من عملاق الإنتاج الفني شركة "بارامونت" Paramount بهدف مساندة المرأة حول العالم لنيل حقوقها لا سيما في قضايا زواج القاصرات والعنف ضد النساء والعدالة بين الجنسين والفقر والمرض والتحرش الجنسي.

وتتكون المبادرة من 4 أفلام أخرى قصيرة إلى جانب Period تعرضها منصة Plus paramount وتقدمها مخرجات ناشئات من كينيا والولايات المتحدة ونيجيريا والهند والبرازيل.

وتجسد ياسمينا العبد شخصية "فاي" وهي فتاة بسيطة تعيش بمجتمع متدن ليس فقط من الناحية المادية، بل أيضا على مستوى العلاقات الإنسانية والنظرة إلى الجنس الآخر. وتفاجَأ المراهقة الصغيرة بعلامات البلوغ التي تتمثل في الحيض للمرة الأولى فلا تعرف ماذا تفعل وتفتقد مساندة الأم في وجود أب لا يمتلك فن التعامل مع ابنته التي تعصف بها متغيرات عديدة.