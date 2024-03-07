Period.. حين تتحول "الفوط الصحية" إلى رمز ثوري
ربما تنطوي عبارة مثل "الفوط الصحية" لدى البعض على الكثير من الحساسية والخجل والتحفظ الاجتماعي كونها ترتبط بـ"العادة الشهرية" لدى الجنس اللطيف، لكن خيال الفن وجنون السينما تحديدًا استطاع أن يحولها في أكثر من فيلم إلى رمز ثوري يدعم حقوق النساء ويعلن تمردهن على مجتمع ذكوري لا يتواني عن القمع والتهميش لكل ما يرتبط بتاء التأنيث.
أحدث هذه الأعمال هو الفيلم الأمريكي القصير "بيريود" Period الذي تلعب بطولته الممثلة المصرية الشابة ياسمينا العبد ضمن مبادرة سينمائية عالمية تحمل عنوان "إن بلوم" In Bloom أطلقتها مؤسسة MTV Stay Alive بدعم من عملاق الإنتاج الفني شركة "بارامونت" Paramount بهدف مساندة المرأة حول العالم لنيل حقوقها لا سيما في قضايا زواج القاصرات والعنف ضد النساء والعدالة بين الجنسين والفقر والمرض والتحرش الجنسي.
وتتكون المبادرة من 4 أفلام أخرى قصيرة إلى جانب Period تعرضها منصة Plus paramount وتقدمها مخرجات ناشئات من كينيا والولايات المتحدة ونيجيريا والهند والبرازيل.
وتجسد ياسمينا العبد شخصية "فاي" وهي فتاة بسيطة تعيش بمجتمع متدن ليس فقط من الناحية المادية، بل أيضا على مستوى العلاقات الإنسانية والنظرة إلى الجنس الآخر. وتفاجَأ المراهقة الصغيرة بعلامات البلوغ التي تتمثل في الحيض للمرة الأولى فلا تعرف ماذا تفعل وتفتقد مساندة الأم في وجود أب لا يمتلك فن التعامل مع ابنته التي تعصف بها متغيرات عديدة.
وتجد الفتاة نفسها في مدرسة تفتقر إلى الخدمات الأساسية لا سيما فيما يتعلق باحتياجات الطالبات في هذه المرحلة الحساسة نفسيًّا وبيولوجيًّا، فتضطر في النهاية إلى أن تقود تظاهرة قوية شعارها الأساس ليس "إسقاط النظام" أو "الإطاحة بطاغية مستبد" بل فقط توفير الفوط الصحية في البيت والمدرسة.
وليس خافيًا أن "الفوط الصحية" هنا ليست سوى رمز أو قناع يشير إلى معنى أعمق يتعلق باحترام الآدمية والخصوصية وتوفير بيئة صحية وآمنة للنمو وإقامة علاقات تربوية وإنسانية قائمة على التفهم والاحترام والتقدير.
فيلم مشابه نال أوسكار
اللافت أن هناك فيلمًا قصيرًا آخر يحمل العنوان نفسه Period مع جملة فرعية أخرى هى End of Sentence من إخراج "رايكة زهتابشي" ويتناول قضية مشابهة لكن من منظور مجموعة من النساء في الهند يتمردن على نظرة المجتمع السلبية للدورة الشهرية، ويقررن تأسيس مصنع لإنتاج الفوط الصحية، وفاز الفيلم بجائزة الأوسكار 2019.
ورغم أن العمر الفني لياسمينا العبد لا يتجاوز ثلاث السنوات، إلا أنها لفتت النظر بقوة منذ ظهورها في الجزء الأول من مسلسل " البحث عن علا" مع هند صبري، كما جسدت دور فتاة مراهقة في فيلم "فضل ونعمة" مع ماجد الكدواني عام 2022، وتشارك في ماراثون رمضان المقبل بمسلسل " مسار إجباري". وولدت "ياسمينا" في جنيف وتعيش ما بين القاهرة ولندن ودبي.