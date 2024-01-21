تفاصيل مشاجرة حمو بيكا مع صاحب مقهى شهير في القاهرة

كشف محمد حلمي مدير أعمال مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا تفاصيل الشجار الذي نشب بين الأخير ومالك مقهى شهير في حي السادس من أكتوبر غرب العاصمة المصرية القاهرة.

وقال حلمي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "حمو بيكا كان متعاقدًا على إحياء حفل في أحد المقاهي في مدينة السادس من أكتوبر، وقبل إحياء الحفل حدثت مشاجرة بين مطرب آخر مع فني الصوت ومالك المقهى، وحمو لم يكن طرفًا فيها".

وأضاف مدير أعمال حمو بيكا: "كنا متواجدين في المكان، وحينما حاولنا الفصل بينهم تم الاعتداء علينا، ولم نكن طرفًا في الموضوع، وأُصبت أنا مع اثنين آخرين من فريق بيكا بجراح، حتى جاءت الشرطة وألقت القبض على كل المتواجدين".

وكانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا، أمس السبت، بسبب مشاجرة نشبت بينه والفريق المعاون له مع مالك مقهى شهير ومطرب آخر بسبب الاختلاف على موعد تقديم الفقرات، بحسب ما أكدته مواقع إخبارية محلية.

وحررت الشرطة محضرًا بالواقعة، ورصدت التلفيات التي لحقت بالمقهى وتقديم ذلك للنيابة للتحقيق.