الأمير عبدالرحمن بن مساعد يتعرض لـ"أزمة صحية"

تعرَّض الشاعر السعودي ورئيس نادي الهلال السابق عبدالرحمن بن مساعد إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمَّت بالشاعر السعودي البارز، البالغ من العمر 55 سنة.

وتفاعلت نخب سعودية وطيف واسع من المواطنين مع نبأ الوعكة الصحية للأمير عبدالرحمن، داعين له بالشفاء والعافية.

وعلقت سفيرة النوايا الحسنة الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود: " اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا " دعواتنا لصاحب السمو الأميرعبدالرحمن بن مساعد بالشفاء العاجل وأن يلبسه الله ثوبَ الصحة والعافية".