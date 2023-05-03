الأمير عبدالرحمن بن مساعد يتعرض لـ"أزمة صحية"
تعرَّض الشاعر السعودي ورئيس نادي الهلال السابق عبدالرحمن بن مساعد إلى وعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي ألمَّت بالشاعر السعودي البارز، البالغ من العمر 55 سنة.
وتفاعلت نخب سعودية وطيف واسع من المواطنين مع نبأ الوعكة الصحية للأمير عبدالرحمن، داعين له بالشفاء والعافية.
وعلقت سفيرة النوايا الحسنة الأميرة هند بنت عبدالرحمن آل سعود: " اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاءَ إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا " دعواتنا لصاحب السمو الأميرعبدالرحمن بن مساعد بالشفاء العاجل وأن يلبسه الله ثوبَ الصحة والعافية".
وكتب اللاعب ياسر القحطاني: "دعواتنا بالشفاء لحبيب القلب والروح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد، راجين العلي القدير أن يمنّ عليه بالشفاء ويلبسه ثوب الصحة والعافية اللهم آمين".
كما أكد لاعب الهلال السابق سامي الجابر، إصابة الأمير بأزمة صحية: "يرقد الأخ والصديق العزير سمو الأمير عبدالرحمن بن مساعد في المستشفى نتيجة وعكة صحية، دعواتكم له بالشفاء العاجل، أجر وعافية يارب العالمين.
وشارك كذلك فنانون في الدعاء للأمير عبدالرحمن بن مساعد، أبرزهم الفنانتان أحلام وأصالة.