كفن وعود وعطر.. علي الحجار يستذكر موقفا مؤثرا لعبدالله الرويشد

يغيب الفنان عبدالله الرويشد، عن الساحة الفنية منذ يوم 18 شباط/ فبراير الماضي، لأسباب صحية، لكن ذكره حاضر بقوة بين زملائه في عالم الفن وجمهوره الكبير، فيما يحمل موقف وفاء للنجم الكويتي تم الكشف عنه حديثًا، الكثير من الأثر.

واختار علي الحجار، في مقابلة فنية حديثة، الإشارة للوعكة الصحية التي تعرض لها الرويشد، قبل أن يطلب من جمهوره الدعاء بالشفاء لصديقه وزميله، ومن ثم قرر الكشف عن حكاية الرويشد مع القبر والكفن والعطر.

وقال الحجار، إن الرويشد حضر من الكويت إلى القاهرة عندما علم بوفاة الموسيقي المخضرم عمار الشريعي عام 2021، وكانت المفاجأة أنه أحضر معه مستلزمات الدفن، مثل الكفن والعطر والعود.

ولم يكتف الرويشد بذلك كما يروي الحجار في حواره مع الصحفي المصري أحمد أبو اليزيد، بل رافق المشيعين إلى المنيا، ونزل إلى القبر للمشاركة بدفن الشريعي الذي تربطه به علاقة وثيقة وطويلة في عالم الفن، قبل أن يعود للقاهرة ويسافر لبلده بعد رحلة شاقة.