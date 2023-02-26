وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني أحمد أبو الكأس
توفي اليوم الأحد الفنان التشكيلي الفلسطيني وأحد مؤسسي جامعة الأقصى أحمد أبو كأس، حيث نعاه عدد من المؤسسات الفنية بفلسطين والوطن العربي.
ونعت جامعة الأقصى الفنان الراحل وهو أحد أعضاء هيئة تدريسها من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك قالت فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى جامعة الأقصى ومجلس أمانتها الدكتور أحمد أبو الكأس عضو هيئة التدريس بكلية الفنون سابقًا، سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويجعله في عليين مع الشهداء والصديقين، وحسن أولئك رفيقًا، إنا لله وإنا إليه راجعون".
كما نعى "تجمع فناني فلسطين المهجر" الفنان الراحل من خلال منشور عبر فيسبوك جاء فيه: "في خبر حزين.. وفاة الفنان الفلسطيني التشكيلي أحمد أبو الكأس، والذي عرف بفنه المقاوم، ويعتبر الراحل أحد مؤسسي جامعة الأقصى في غزة.. لروحك الرحمة والسلام".
وأحمد إسماعيل سلامة أبو الكأس من مواليد غزة الشجاعية بفلسطين، وحصل على دكتوراة الفلسفة في علوم الفنون الجميلة من أكاديمية الفنون بجامعة أذربيجان بالاتحاد السوفيتي 1999م، كما حصل على ماجستير تصميم جرافيك من مدرسة الفنون بولاية بنسلفانيا في أمريكا 1990م".
وحصل أبو الكأس على بكالوريوس الفن والتربية من كلية التربية الفنية في جامعة حلوان القاهرة جمهورية مصر العربية 1981م، بالإضافة إلى دبلوم الفن والتربية دار المعلمين غزة فلسطين 1977م، وعمل محاضرًا بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصى غزة فلسطين.
وللفنان الراحل 19 معرضًا شخصيًّا، وما يزيد على 200 مشاركة داخل فلسطين وخارجها، بالإضافة إلى العديد من البحوث الخاصة بالفن التشكيلي في فلسطين والوطن العربي، وله أكثر من مشاركة بورقة عمل في مؤتمرات تخص الفنون التشكيلية والتربية الفنية، وعدد من المقالات الفنية التي تهم الفنانين وذواقي الفن التشكيلي، فضلًا عن إقامة ورش عمل فنية ومهارية تُعنى بالفن التشكيلي.