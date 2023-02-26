وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني أحمد أبو الكأس

وأحمد إسماعيل سلامة أبو الكأس من مواليد غزة الشجاعية بفلسطين، وحصل على دكتوراة الفلسفة في علوم الفنون الجميلة من أكاديمية الفنون بجامعة أذربيجان بالاتحاد السوفيتي 1999م، كما حصل على ماجستير تصميم جرافيك من مدرسة الفنون بولاية بنسلفانيا في أمريكا 1990م".

وحصل أبو الكأس على بكالوريوس الفن والتربية من كلية التربية الفنية في جامعة حلوان القاهرة جمهورية مصر العربية 1981م، بالإضافة إلى دبلوم الفن والتربية دار المعلمين غزة فلسطين 1977م، وعمل محاضرًا بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصى غزة فلسطين.

وللفنان الراحل 19 معرضًا شخصيًّا، وما يزيد على 200 مشاركة داخل فلسطين وخارجها، بالإضافة إلى العديد من البحوث الخاصة بالفن التشكيلي في فلسطين والوطن العربي، وله أكثر من مشاركة بورقة عمل في مؤتمرات تخص الفنون التشكيلية والتربية الفنية، وعدد من المقالات الفنية التي تهم الفنانين وذواقي الفن التشكيلي، فضلًا عن إقامة ورش عمل فنية ومهارية تُعنى بالفن التشكيلي.