بعد فرض ضرائب عليه.. عادل إمام يرفع دعوى ضد وزير مصري

سجّل الفنان عادل إمام، دعوى طعن قضائي ضد وزير المالية المصري؛ بعد فرض ضرائب عليه تقدر قيمتها بنحو 6.4 مليون جنيه ما يعادل (207 آلاف دولار أمريكي)، بحسب موقع "فوشيا".

وطالب المحامي خالد الأشواح في الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بوقف قرار لجنة الطعن بمأمورية الضرائب على الفنان عادل إمام عن مسلسلات، "عفاريت عدلي علام" و"عوالم خفية" و"فلانتينو".

ونصت الدعوى، وفق وسائل إعلام محلية، على أن اشتراك عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مُعفى من ضريبة القيمة المضافة باعتبار أنه قد جرى تصويره داخل المنطقة الحرة بمدينة الإنتاج الإعلامي، وأن الأمر ذاته ينطبق على مسلسلي: "عوالم خفية" و"فلانتينو".