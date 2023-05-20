ظهور جديد لـ "الزعيم".. هكذا بدت ملامح عادل إمام

ظهر الفنان المصري عادل إمام في صور جديدة أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ83.

وأظهرت الصور حضور العديد من نجوم الفن داخل منزل "الزعيم" في المنصورية، يوم الأربعاء الماضي، من بينهم: يسرا، ومصطفى هريدي، ولبلبة، وخالد سرحان، بالإضافة إلى المخرج رامي إمام، نجل النجم المصري.