ظهور جديد لـ "الزعيم".. هكذا بدت ملامح عادل إمام
ظهر الفنان المصري عادل إمام في صور جديدة أثناء احتفاله بعيد ميلاده الـ83.
وأظهرت الصور حضور العديد من نجوم الفن داخل منزل "الزعيم" في المنصورية، يوم الأربعاء الماضي، من بينهم: يسرا، ومصطفى هريدي، ولبلبة، وخالد سرحان، بالإضافة إلى المخرج رامي إمام، نجل النجم المصري.
وخلال احتفال "إمام" مع نجوم مصر، أجرت الفنانة "لبلبة" اتصالًا هاتفيًا مع البرنامج التلفزيوني "يحدث في مصر" الذي يعرض على قناة mbc مصر، ويقدمه المذيع شريف عامر، حيث أجرى مع "الزعيم" مداخلة مقتضبة للغاية.
وشكر عادل إمام جميع زملائه وجمهوره، وهو يتحدث مع مواطنه شريف عامر بخفة ظله المعهودة.