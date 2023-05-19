ما حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام؟

أكد الفنان المصري شريف حلمي أن الفنان عادل إمام لم يقل أي شيء عن اعتزاله الفن.

وبين حلمي، الذي احتفل مع الفنان الملقب بـ"الزعيم" بعيد ميلاده في منزله، الأربعاء، أن الأنباء المنتشرة حول اعتزال مواطنه شائعات ولا صحة لها من الأساس.