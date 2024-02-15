من إنتاج سعودي.. تفاصيل فيلم "أم كلثوم" من بطولة منى زكي

كشف الروائي والسيناريست المصري أحمد مراد تفاصيل فيلم الفنانة منى زكي المنتظر، والذي يتناول قصة حياة الفنانة الراحلة أم كلثوم، مشيرا إلى أنه في مرحلة التحضير للتصوير.

وأكد مراد في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أنه انتهى من كتابة السيناريو منذ فترة، وأن الفيلم ليس مجرد فكرة بل بدأت مراحل تنفيذه من مدة، لافتا أن عمليات تصويره ستبدأ خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأشار السيناريست المصري إلى أن الفيلم ورغم أنه يحكي سيرة حياة كوكب الشرق، التي تم تناولها في العديد من الأعمال الفنية السابقة، إلا أنه سيكون مختلفا عما قُدم من قبل.

ورفض مراد الكشف عن نجوم الفيلم الذين يشاركون النجمة منى زكي البطولة، أو موعد العرض، مشيرا إلى أن هذه المعلومات من مهام شركة الإنتاج.