من إنتاج سعودي.. تفاصيل فيلم "أم كلثوم" من بطولة منى زكي
كشف الروائي والسيناريست المصري أحمد مراد تفاصيل فيلم الفنانة منى زكي المنتظر، والذي يتناول قصة حياة الفنانة الراحلة أم كلثوم، مشيرا إلى أنه في مرحلة التحضير للتصوير.
وأكد مراد في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أنه انتهى من كتابة السيناريو منذ فترة، وأن الفيلم ليس مجرد فكرة بل بدأت مراحل تنفيذه من مدة، لافتا أن عمليات تصويره ستبدأ خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأشار السيناريست المصري إلى أن الفيلم ورغم أنه يحكي سيرة حياة كوكب الشرق، التي تم تناولها في العديد من الأعمال الفنية السابقة، إلا أنه سيكون مختلفا عما قُدم من قبل.
ورفض مراد الكشف عن نجوم الفيلم الذين يشاركون النجمة منى زكي البطولة، أو موعد العرض، مشيرا إلى أن هذه المعلومات من مهام شركة الإنتاج.
وكان المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية قد أعلن عن فيلم يتناول حياة الفنانة المصرية الملقبة بـ "كوكب الشرق" تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، وذلك خلال مؤتمر صحفي أجراه بالعاصمة المصرية القاهرة مساء الأربعاء، كشف خلاله عن مشاريع فنية مشتركة بين القاهرة والرياض، ثم وقّع في نهاية الحفل بروتوكول التعاون المشترك.
وكشف آل الشيخ عن آليات التعاون المشترك، معلنا عن تدشين صندوق big time، لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية والعربية، لافتا إلى أن هدف الصندوق"ربحي"، وسيكون برعاية الهيئة العامة للترفيه؛ وذلك لدعم وخدمة صناعة السينما في مصر والوطن العربي، بحسب قوله.
وأضاف رئيس هيئة الترفيه خلال المؤتمرالصحفي: "هناك عدة مشاريع فنية يتم التجهيز لها حاليا، منها فيلم يتناول حياة كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم سيكون من بطولة الفنانة منى زكي، وتأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وفيلم الفيل الأزرق 3، وفيلم شغل كايرو، وعمل لـ نانسي عجرم ومصطفى صقر، وعمل لـ أحمد حلمي، وفيلم إكس مراتي من بطولة تايسون وأمينة خليل، وعمل بعنوان الرشيدي والبغبغان، والبحث عن فضيحة، والشنب بطولة ليلى علوي وسوسن بدر، وفيلم ولاد رزق 3 بطولة الفنان أحمد عز وآسر ياسين، وفيلم فرقة الموت بطولة الفنان أحمد عز، بالإضافة إلى صعيدي في الجامعة الأمريكية 2، وفيلم المنجم بطولة عمرو يوسف، وفيلم رماح بطولة آسر ياسين، وفيلم كوتة بطولة كريم عبد العزيز وتأليف محمد دياب، وهناك تفاوض أيضًا مع الفنان أحمد السقا في عدة أفلام".