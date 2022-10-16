فن ومشاهير
متدينون في كنيس يهودي ينشدون "سيرة الحب" لأم كلثوم
أظهرت مقاطع فيديو لمجموعة من اليهود وهم يغنون إحدى أغنيات المطرية المصرية الراحلة أم كلثوم داخل كنيس يهودي.
وظهر في مقاطع الفيديو التي نشرتها صفحة "إسرائيل بالعربية"، أحد اليهود وهو يغني مقطعا من أغنية أم كلثوم "سيرة الحب"، ثم يستلم الميكرفون شاب آخر يرتدي القبعة اليهودية الشهيرة ليكمل الأغنية.
وعلقت الصفحة على أحد مقاطع الفيديو بقولها: "أم كلثوم في الكنيس اليهودي؟ يتم ترتيل الترانيم الدينية وفقا لألحان بعض من أغانيها، ما تمخض عن تطور شغف شريحة المتدينين بأغانيها وأغاني عمالقة الطرب".
وقالت: "لا تفوتوا هذا الفيديو! شبيبة متدينون كل يؤدي مقطعا من أغنية سيرة الحب. جسور السلام متنوعة".
يذكر أن الفيديو أثار ردود فعل واسعة أغلبها عبّر عن عدم الرضى، خاصة أن الكنيس هو مكان للعبادة وليس لترديد الأغاني.
ولم يظهر الفيديو مكان وتاريخ هذه الواقعة.