متدينون في كنيس يهودي ينشدون "سيرة الحب" لأم كلثوم

وعلقت الصفحة على أحد مقاطع الفيديو بقولها: "أم كلثوم في الكنيس اليهودي؟ يتم ترتيل الترانيم الدينية وفقا لألحان بعض من أغانيها، ما تمخض عن تطور شغف شريحة المتدينين بأغانيها وأغاني عمالقة الطرب".

وقالت: "لا تفوتوا هذا الفيديو! شبيبة متدينون كل يؤدي مقطعا من أغنية سيرة الحب. جسور السلام متنوعة".