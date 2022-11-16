الكاتب السعودي فهد رده الحارثي يتعرض لأزمة صحية وشقيقه يكشف حالته

تعرض الكاتب والمخرج المسرحي السعودي فهد رده الحارثي، قبل أيام، لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج في العناية المركزة.

وخرج سلطان رده الحارثي شقيق الكاتب السعودي حينها للتحدث عن صحة شقيقه قائلا، إن حالته "حرجة".

واليوم الأربعاء، أعلن سلطان الحارثي في تغريدة عبر تويتر، أن حالة شقيقه فهد شهدت تحسنا في المؤشرات الحيوية والخطة العلاجية ستتواصل.

وقال في تغريدته: "الحمدلله نلمس تحسنا في المؤشرات الحيوية والخطة العلاجية مكملة حتى يستعيد صحته ويخرج من العناية والعزل كل الدعاء بالشفاء التام".