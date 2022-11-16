الكاتب السعودي فهد رده الحارثي يتعرض لأزمة صحية وشقيقه يكشف حالته
تعرض الكاتب والمخرج المسرحي السعودي فهد رده الحارثي، قبل أيام، لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى لتلقي العلاج في العناية المركزة.
وخرج سلطان رده الحارثي شقيق الكاتب السعودي حينها للتحدث عن صحة شقيقه قائلا، إن حالته "حرجة".
واليوم الأربعاء، أعلن سلطان الحارثي في تغريدة عبر تويتر، أن حالة شقيقه فهد شهدت تحسنا في المؤشرات الحيوية والخطة العلاجية ستتواصل.
وقال في تغريدته: "الحمدلله نلمس تحسنا في المؤشرات الحيوية والخطة العلاجية مكملة حتى يستعيد صحته ويخرج من العناية والعزل كل الدعاء بالشفاء التام".
وكان سلطان قد استبق تلك التغريدة، بأخرى أكد فيها على صلابة شقيقه، وأنه سيخرج من محنته وسيقاتل ويتجاوز حالته الصحية.
وقال: "(فهد) كما قاتل وناضل من أجل الشغف المسرحي سيقاتل بإذن الله ويتجاوز حالته الصحية الحرجة (المستقرة) نسأل الله من معجزاته أن يشفيه شفاء عاجلا غير آجل".
وفهد رده الحارثي كتب وأخرج العديد من المسرحيات المحلية، وكانت آخر مسرحياته "تنصيص" العام 2018.
وفاز الحارثي عن مسرحيته "بعيدا عن السيطرة" بجائزة أفضل نص في مهرجان الجنادرية، كما فاز بجائزة أفضل نص وجائزة أفضل عرض في مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي العام 2017.
إلى جانب ذلك، حصل فهد رده الحارثي على عدد من التكريمات المحلية والعربية، كما قام نادي الطائف الأدبي بإصدار أعماله المسرحية الكاملة.