إلهام شاهين تكشف كواليس مشاركة نجاة الصغيرة في حفل "جوي أووردز"

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين كواليس غناء وتكريم مواطنتها الفنانة نجاة بحفل "جوي أووردز" Joy Awards، الذي أقيم مساء أمس في المملكة العربية السعودية.

وتصدر ظهور الفنانة المصرية نجاة الصغيرة في الحفل محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها قررت الاعتزال منذ أكثر من عشرين عاما.

وقالت إلهام شاهين إن ظهور مواطنتها الفنانة نجاة "شرّف مصر، ورفع رؤوس الفنانات المصريات".

وأضافت إلهام شاهين في تصريح خاص لـ "إرم نيوز": طلبوا يكرموها مع أعظم ممثل في العالم أنتوني هوبكنز والنجم العالمي كيفين كوستنر، يعني حفلة كبيرة، وتكريمها هو تكريم للفن المصري الأصيل، فكما أن أنتوني هوبكنز أعظم ممثل في العالم، نجاة أعظم مطربة على الساحة في وطننا العربي، فهي تستحق أعظم تكريم في الكون، وبمناسبة التكريم أهدتهم هذه الأغنية الرائعة، وأسعدت الجمهور بطلتها الراقية الجميلة.

وأكدت الفنانة المصرية أن ظهور نجاة "كان أعظم وأجمل مفاجأة في الحفل، وتمتعت بإطلالة مذهلة على المسرح بسبب جمالها وأناقتها وشياكتها وصوتها القوي الجميل، وكنت طايرة في السماء من السعادة، وأنا أرى أنها أعظم فنانة على المسرح، بأجمل وأجمل صوت، وسعادتي بها لا توصف".

وأضافت شاهين "الله على عظمة وجمال الفن الحقيقي الأصيل، يعطينا سعادة بلا حدود، شكرا نجاة فنانة الزمن الجميل، فرحتينا بوجودك وصوتك الرائع، فخورة بك جدا، وشكرا جزيلا للمملكة العربية السعودية وهيئة الترفيه على أجمل وأرقى حفل".

وأشارت الفنانة المصرية إلى علاقة صداقة قوية تربطها بالفنانة نجاة، مؤكدة أنهما على تواصل دائم.

وتابعت "نجاة كانت سعيدة للغاية ومتحمسة للحفل الذي أعادها إلى الغناء بعد غياب طويل".

"السعودية تصنع المعجزات"

من جانبها، قالت الإعلامية المصرية بوسي شلبي لـ "إرم نيوز" إن عودة نجاة للغناء عمل لا يستطيع تنفيذه سوى السعودية، فهي تصنع المعجزات".

وأشارت بوسي إلى أنها تفاجأت مثل الجميع عند وصولها الحفل بوجود صورة نجاة الصغيرة ضمن المكرمين بالحفل، لافتة إلى أنها كانت سعيدة للغاية، ولم تصدق في البداية أنها بالفعل ستحضر الحفل بعد هذا الغياب.