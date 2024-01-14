حفل زفاف باذخ لأمير بروناي بحضور قادة وملوك العالم (صور)
بلغت الاحتفالات الفخمة بزفاف الأمير عبد المتين ذروتها، اليوم الأحد، في سلطنة بروناي، الدولة النفطية الصغيرة والغنية شمال بورنيو، بحفل دُعي إليه عدد من القادة والملوك.
وحضر عبد المتين (32 عاماً) وزوجته يانغ موليا أنيشا روزناه (29 عاماً) حفيدة أحد مستشاري السلطان، اللذين عقدا قرانهما الخميس، الحفل الفخم في قصر نور الإيمان (إستانة نور الإيمان).
وقام الأمير عبد المتين وزوجته بعد ذلك بأول جولة لهما كزوجين في موكب في العاصمة بندر سري بيغاوان، أمام آلاف من السكان المبتهجين، في مراسم تشكل ذروة احتفالات مستمرة منذ عشرة أيام.
وعبد المتين هو الابن العاشر للسلطان حسن البلقية (77 عاما) أحد أقدم حكام العالم في السلطة، ويقود النظام الملكي منذ تنازل والده عن العرش في 1967.
وبين خمسة آلاف مدعو ممثلين عن العائلات الملكية في الأردن والسعودية والبحرين وبوتان، حضر عدد من قادة دول المنطقة، بينهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، والرئيسان الإندونيسي جوكو ويدودو والفلبيني فرديناند ماركوس الابن.
وتشكل فخامة هذا الزفاف صورة للثروة الهائلة لهذا البلد البالغ عدد سكانه 450 ألف نسمة، ومصدر ازدهاره بالكامل تقريبا هو احتياطياته النفطية الهائلة، التي يتم استغلالها منذ ثلاثينيات القرن العشرين.
واستقبل الأمير عبد المتين، خريج أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية البريطانية المرموقة، والضابط في القوات المسلحة لبروناي وطيار مروحية، ضيوفه برفقة زوجته، خلال حفل منظم بدقة في قلب قصر "نور الإيمان" الواسع الذي يضم 1788 غرفة على الأقل.
بعد ذلك، جلس العروسان في المقعد الخلفي لسيارة رولز رويس مكشوفة؛ لتحية سكان العاصمة، حيث تزين صورتهما شوارعها وواجهات مبانيها منذ أيام.