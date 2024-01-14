حفل زفاف باذخ لأمير بروناي بحضور قادة وملوك العالم (صور)

بلغت الاحتفالات الفخمة بزفاف الأمير عبد المتين ذروتها، اليوم الأحد، في سلطنة بروناي، الدولة النفطية الصغيرة والغنية شمال بورنيو، بحفل دُعي إليه عدد من القادة والملوك.

وحضر عبد المتين (32 عاماً) وزوجته يانغ موليا أنيشا روزناه (29 عاماً) حفيدة أحد مستشاري السلطان، اللذين عقدا قرانهما الخميس، الحفل الفخم في قصر نور الإيمان (إستانة نور الإيمان).

وقام الأمير عبد المتين وزوجته بعد ذلك بأول جولة لهما كزوجين في موكب في العاصمة بندر سري بيغاوان، أمام آلاف من السكان المبتهجين، في مراسم تشكل ذروة احتفالات مستمرة منذ عشرة أيام.