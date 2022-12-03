أصالة تعتذر للمصريين بشأن تصريحات حفل السعودية

وبررت تصريحاتها التي اعتبرت فيها أن السعودية هي من نشأت بها فنيا، رغم بدايتها في مصر بالقول: "في الحفلة كانت حاسه بروحي بشكل كبير وكانت من أجمل الحفلات على المستوى الفني، وأنا عاطفية وأحب التعبير بالكلام والفعل".

وأضافت: "بلدي مصر وولادي مصريون وعلاقتي بمصر لا يجب أن تكون محل نقاش، مصر بالنسبة لي مثل بنتي شام وكل مصري له غلاوة في قلبي".