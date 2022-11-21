"كانت تكره الدراسة والالتزام".. والد ياسمين صبري يكشف أسرارًا جديدة عن حياتها (فيديو)

قصة الحب الأول

وكشف الدكتور أشرف صبري أن ابنته قد أخبرته بعلاقة عاطفية في بداية دراستها بالكلية.

وقال "ياسمين كانت في بداية الكلية وكان ليها قصة حب كدة مكنتش مرتاح لها خالص. كنت مبسوط إنها بتحكيلي، وكانت كثير تعيط وتقولي طب أنا هعمل إيه أقولها قوليلوا كذا، ولو رد عليكي بالطريقة كذا يبقى فعلا بيحبك".

وأكد أن ابنته كانت السبب في الانفصال عن زوجها الأول "دودي" طبيب العيون الذي كان دائم الشكوى من علاقتهما.

حياتها الفنية

وبشأن نصيحة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز لياسمين صبري بالابتعاد عن الوسط الفني، قال الدكتور أشرف صبري إنه لم يتضايق من تلك النصيحة وكان يتوقع أن تعمل ياسمين قليلًا بهذا المجال وتبحث بعد ذلك عن عمل جديد في مجال آخر.

وأشار والد الفنانة المصرية إلى أن ابنته لم تكن مستقرة عندما بدأت العمل في مكتبة الإسكندرية وكانت تشعر بالضيق وتقول "لا يعطوني حاجة"، وأنه كان يطلب منها الصبر لتتعلم وتكتسب خبرة، وكان يقول لها "انتي لسة طالعة واحدة واحدة".

وأوضح أن ابنته تركت العمل بالمكتبة وعملت بعد ذلك في إحدى شركات المحمول، قائلًا "كانت بتهرب من العمل، هي مش بتحب الالتزام مش بتاعت قعدة ومكتب وشغل".