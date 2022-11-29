قصة طريفة تجمع دوين جونسون بـ"سنيكرز"

في مشهد مشابه اعتاده في مراهقته، وثق الممثل الأمريكي الشهير دوين جونسون الملقب بـ"ذا روك"، لحظة شرائه كافة ألواح شوكولا سنيكرز في أحد متاجر السوبرماركت الشهيرة بهاواي.

وقال النجم الأمريكي إنه اعتاد سرقة ألواح سنيكرز من متجر "سيفن إليفن" عندما كان مراهقا، لأنه لم يكن يمتلك المال، وكان يحتاجها للحصول على الطاقة قبل ممارسة تمارينه الرياضية.

وفي مقطع نشره "ذا روك" على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح أنه اشترى مؤخرا كافة ألواح شوكولاته سنيكرز من متجر سيفن إليفن، رغبة منه في التكفير عن ذنوبه السابقة، على حد تعبيره.

وتابع: "عندما كنت في الرابعة عشرة من عمري، كنت أتوقف أمام هذا المتجر يوميا، لسرقة لوح سنيكرز من الحجم الكبير، لأنني لم أكن أمتلك المال لدفع ثمنه. هذه كانت وجبتي قبل التمرين. لقد سرقت لوحا يوميا على مدى عام تقريبا. والآن اضطررت للعودة إلى تلك الرفوف لأشتري كل لوح سنيكرز في المتجر".