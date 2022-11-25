"مختار الهيبة".. وفاة الفنان اللبناني جوزيف عبود

توفي اليوم الجمعة الفنان اللبناني جوزيف عبود، بعد مسيرة فنية طويلة، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية الهامة.



ونعى نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي، الفنان الراحل، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، معلقا عليها: "وداعاً جوزيف عبود (أبو الزوز)، الزميل الطيب والمحب إلى جنة الخلد. نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون تنعى إليكم الزميل المرحوم جوزيف عبود وتتقدم بأحرّ التعازي لعائلته ولأصدقائه ومحبيه، الله يرحمه وتكون نفسه بالسما".