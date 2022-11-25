"مختار الهيبة".. وفاة الفنان اللبناني جوزيف عبود
توفي اليوم الجمعة الفنان اللبناني جوزيف عبود، بعد مسيرة فنية طويلة، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية الهامة.
ونعى نقيب الفنانين اللبنانيين نعمة بدوي، الفنان الراحل، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، معلقا عليها: "وداعاً جوزيف عبود (أبو الزوز)، الزميل الطيب والمحب إلى جنة الخلد. نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون تنعى إليكم الزميل المرحوم جوزيف عبود وتتقدم بأحرّ التعازي لعائلته ولأصدقائه ومحبيه، الله يرحمه وتكون نفسه بالسما".
كما نعى عدد من نجوم الفن في لبنان الفنان الراحل، منهم الفنان باسم مغنية، الذي كتب عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "وداعا يا طيب.. وداعاً جوزيف عبود".
وقدم الفنان تيم حسن العزاء لأسرة الفنان الراحل عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" قائلا: "تعازي لعائلة ومحبي الفنان القدير جوزيف عبود.. الله يرحمك ويصبر أهلك".