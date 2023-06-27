وفاة الفنان اللبناني عبد الله حمصي

توفي الممثل الكوميدي عبد الله حمصي، الثلاثاء، عن عمر ناهز 86 عاما. واشتهر حمصي بشخصية (دويك) وشكل مع الفنان صلاح تيزاني أشهر فرقة كوميدية تلفزيونية حملت اسم فرقة (ابو سليم الطبل).

قدم حمصي ما يزيد عن 1700 ساعة تلفزيونية أبرزها كانت مع فرقة أبو سليم الطبل حيث قدم شخصية أسعد (النعسان)، كما قدم العديد من المسرحيات خصوصا للأطفال بالإضافة إلى الحلقات الإذاعية.

وحمصي من مواليد طرابلس شمال لبنان 1937 واحترف الفن من خلال القناة السابعة على تلفزيون لبنان الرسمي، وأطل على المشاهدين بشخصية القروي الذي وصل إلى المدينة جاهلا تقنياتها الحديثة وتطورها وكان يردد في كل حلقة عبارة (صبحك بونجور ستنا بيروت) التي أصبحت جملة شائعة لعقود.

وشكل مسلسل (دويك يا دويك) التلفزيوني بابا للشهرة للممثل عبدالله حمصي حيث كان يناقش التناقض بين عادات الريف والمدينة، وينتقد الكذب والرياء والسرقة والخداع في المدينة، بينما حياة الريف تتمتع بشيء من المصداقية.

وبعد أكثر من أربعين سنة على مسلسل "دويك يا دويك" ظهر حمصي في فيلم وثائقي للإعلامي جورج صليبي 2016، حيث شارك في ثلاثة مشاهد من فيلم (بونجور بيروت).