عبدالله العامر لـ إرم نيوز: الدراما السعودية ضعيفة.. ومحمد عبده أيقونة

كشف الفنان السعودي، عبد الله العامر، أحد أبرز الفنانين السعوديين، العديد من الأسرار عن بداياته الفنية، ورأيه في مستوى الفن السعودي.

وتطرق المنتج السعودي في حوار مع "إرم نيوز"، إلى مستقبل الدراما السعودية، وتجربته الإعلامية، ورئاسته للمهرجان العربي للإعلام السياحي، كما وصف فنان العرب محمد عبده بأنه "أيقونة الأغنية السعودية".

ماذا عن بداياتك الفنية؟

بدأت مسيرتي الفنية من المسرح المدرسي، حيث كنت أقرأ القرآن الكريم صباحًا أمام الطلاب، ثم شاركت في مسرحيات نهاية العام الدراسي، وكنت مولعًا بالمسرح، وتأثرت بالنجم الكبير فؤاد المهندس عربيًّا، والفنان القدير محمد العلي محليًّا.

ما رأيك في مستوى الفن في السعودية حاليًّا؟ وما الذي ينقصه حتى ينافس عالميًّا؟

أرى أن الفن في السعودية موسيقيًّا رائع للغاية، إذ إن المملكة رائدة في هذا المجال منذ زمن بعيد، أما في مجال السينما، فأعتقد أن هناك أفكارًا وأفلامًا واعدة، ولكننا ما زلنا في البدايات.

هل يمكن أن يكون الفن السعودي أكبر داعم للاقتصاد في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها حاليًّا؟

يمكن أن يكون الفن السعودي أكبر داعم للاقتصاد في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها حاليًّا، والدليل على ذلك هو نجاح مواسم السعودية التي تقدّم فعاليات ثقافية وفنية ورياضية في جميع أنحاء المملكة.

كيف ترى موسم الرياض وما يُقدّمه من فعاليات وأنشطة ثقافية كبيرة؟

موسم الرياض في عاصمة القرار والإبداع، أيقونة المواسم الترفيهية على مستوى العالم، إذ يُقدّم الموسيقى والمسرح والترفيه، وكل ما يتمناه المواطن والمقيم والزائر، إذ إنه يُسهم في جودة حياة السعودية والمقيمين والزوار.