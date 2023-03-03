كارول سماحة ترد على مؤسسة محمود درويش بخصوص أغنية "ستنتهي الحرب"

قال بيان صادر عن المحامي جان قيقانو، وكيل الفنانة اللبنانية كارول سماحة، إن الأخيرة ستعمد إلى تصويب الخطأ المتعلق بنسب كلمات أغنية "ستنتهي الحرب" إلى الشاعر الفلسطيني محمود درويش.

وقال البيان الذي نشرته الفنانة على حسابها على موقع "تويتر": "إن كلمات أغنية ستنتهي الحرب نُسبت في أكثر من مصدر ومرجع إلى الشاعر محمود درويش، كما هو ثابت على المواقع الإلكترونية العديدة ومنذ زمنٍ بعيد، من غير أن يعترض أحد عليها، إلا أنه وبعد نشر الأغنية وعرضها من قبل الموكلة، انبرى من شكّك بصحّتها وتحديداً من مؤسسة محمود درويش، الأمر الّذي دفعنا إلى البحث والتدقيق والتعمق والمراجعة ليتبيّن أن كلمات الأغنية المذكورة هي من التراث والملك العام".

وختم البيان: "وعليه، فإن الموكلة ستعمد لاحقا إلى تصويب الأمر منعا لأي التباس أو استغلال".