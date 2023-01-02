وفاة زوج البلوغر المصرية مريم جودة بعد ساعات من نشر صور احتفالهما برأس السنة
أثار خبر وفاة محمد عبد اللطيف زوج البلوغر المصرية مريم جودة بعد 8 ساعات من نشرها جلسة تصوير لهما أثناء الاحتفال برأس السنة داخل منزلهما، جدلا وتعاطفا واسعين في مصر.
وشاركت البلوغر المصرية مريم جودة أمس جلسة تصوير مع زوجها داخل منزلهما أثناء الاحتفال بالسنة الجديدة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: "الساعة دلوقتي 12 بالدقيقة، عايزة أقولك إن دي أحلى رأس سنة في حياتي عشان بقينا مع بعض، ويا رب نفضل مع بعض العمر كله يا عيوني أنت".
وأضافت مريم جودة: "أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئًا من روحي لا أستطيع الابتعاد عنه، رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيني، دمت لي كل العمر".
وتفاجأ متابعو البلوغر المصرية بعد 8 ساعات بنشرها خبر وفاة زوجها، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، توفي إلى رحمة الله تعالى زوجي محمد عبد اللطيف تيفا، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
وفجع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة "تيفا"، حيث أرجعوا سبب الوفاة للحسد بسبب السعادة التي بدت عليها.
وعلق أحد النشطاء على الوفاة قائلا: "للأسف الشديد آفة و مرض العصر هو الإعلام والسوشيال ميديا، بيوت كتير اتخربت و مشاريع فشلت وشباب يدخل القبر بسبب عيون الناس وتعليقاتهم وتدخلهم في حياتنا وجنون البحث عن الترند والشهرة، خلى أي حد يعمل أي حاجة وحياتهم الشخصيه مشاع للعام، ربنا يهدي الجميع ويبعد عنا عيون الناس".
وكتب آخر: "إن العين حق.. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، حصنوا أنفسكم وأهليكم بهذا الدعاء".