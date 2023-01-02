وفاة زوج البلوغر المصرية مريم جودة بعد ساعات من نشر صور احتفالهما برأس السنة

وأضافت مريم جودة: "أحببتك ثم تعلقت بك ثم عشقتك ثم أصبحت قطعة من جسدي وشيئًا من روحي لا أستطيع الابتعاد عنه، ‏رزقني الله بك، وأيقنت أنك أجمل أرزاقي، أنت نعيمي، أنت الكثير في عيني، دمت لي كل العمر".

وتفاجأ متابعو البلوغر المصرية بعد 8 ساعات بنشرها خبر وفاة زوجها، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، كل نفس ذائقة الموت، توفي إلى رحمة الله تعالى زوجي محمد عبد اللطيف تيفا، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وفجع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة "تيفا"، حيث أرجعوا سبب الوفاة للحسد بسبب السعادة التي بدت عليها.