تطورات جديدة في قضية البلوغر المصرية هدير عاطف

أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بمنع البلوغر هدير عاطف وشركائها المتهمين بالاحتيال على مواطنين، من التصرف في أموالهم.

كما جرى تحويل طليقها "بلال" إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.

جاء ذلك بعدما وجهت النيابة للمتهمين، تهم "توجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها".

كما وُجهت للمتهمين تهمة "إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم".

وألقت قوات الأمن المصرية، القبض على البلوغر هدير عاطف، بعدما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضدها تتهمها وطليقها بالنصب عليهم.