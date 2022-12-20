تطورات جديدة في قضية البلوغر المصرية هدير عاطف
أمرت النيابة العامة المصرية، اليوم الثلاثاء، بمنع البلوغر هدير عاطف وشركائها المتهمين بالاحتيال على مواطنين، من التصرف في أموالهم.
كما جرى تحويل طليقها "بلال" إلى نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال.
جاء ذلك بعدما وجهت النيابة للمتهمين، تهم "توجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية لجمع أموالٍ منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون وامتناعهم عن ردِّ تلك المبالغ المستحقة لأصحابها".
كما وُجهت للمتهمين تهمة "إنشاء وإدارة واستخدام مواقع وحسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم".
وألقت قوات الأمن المصرية، القبض على البلوغر هدير عاطف، بعدما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضدها تتهمها وطليقها بالنصب عليهم.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن 6 أشخاص حرروا بلاغات في أقسام الشرطة اتهموا خلالها البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقة طليقها، وزوج شقيقة طليقها، بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة.
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من 10 أشخاص آخرين حول تعرضهم لواقعة نصب واستيلاء على مبالغ مالية من جانب هدير عاطف، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانًا حول ضبط المتهمين جاء فيه، أن "16 مواطنًا تقدموا ببلاغات اتهموا فيها بلوغر أزياء وزوجها وشقيقته وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات: السيارات، والعقارات، وتداول الأوراق المالية بزعم استثمارها مقابل أرباح مالية".
وأشار البيان إلى "قيام البلوغر المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستغرام لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح".
وأكد البيان أن المتهمين "لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب".