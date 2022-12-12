القبض على البلوغر المصرية هدير عاطف بتهمة النصب‎‎

ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على البلوغر هدير عاطف، بعدما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضدها تتهمها وطليقها بالنصب عليهم.

وكشفت التحقيقات الأولية أن 6 أشخاص حرروا بلاغات في أقسام الشرطة اتهموا خلالها البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقة طليقها، وزوج شقيقة طليقها، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة.

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من 10 أشخاص آخرين حول تعرضهم لواقعة نصب واستيلاء على مبالغ مالية من جانب هدير عاطف، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.