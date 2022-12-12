القبض على البلوغر المصرية هدير عاطف بتهمة النصب
ألقت قوات الأمن المصرية، القبض على البلوغر هدير عاطف، بعدما تقدم عدد من المواطنين ببلاغات ضدها تتهمها وطليقها بالنصب عليهم.
وكشفت التحقيقات الأولية أن 6 أشخاص حرروا بلاغات في أقسام الشرطة اتهموا خلالها البلوغر هدير عاطف وطليقها بلال محمود وشقيقة طليقها، وزوج شقيقة طليقها، بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة.
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغًا من 10 أشخاص آخرين حول تعرضهم لواقعة نصب واستيلاء على مبالغ مالية من جانب هدير عاطف، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات.
من جهتها، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بيانا حول ضبط المتهمين جاء فيه: "كشف ملابسات ما تبلغ من عدد 16مواطن بإتهام بلوجر أزياء وزوجها وشقيقته وزوجها لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات السيارات-العقارات-تداول الأوراق المالية بزعم إستثمارها مقابل أرباح مالية".
وأشار البيان إلى "قيام البلوجر المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة وبمواجهتهم إعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة إستثمارها لهم مقابل أرباح".
وأكد البيان أن المتهمين "لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب".