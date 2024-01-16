لحظات لم تشاهدها من حفل توزيع جوائز إيمي الخامس والسبعين (صور)
بثت قناة "فوكس" مساء أمس الإثنين، حفل توزيع جوائز إيمي السنوي بنسخته الـ75، والذي أقيم على مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس.
وشهدت أكبر ليلة تلفزيونية فوزًا ساحقًا للمسلسلين التلفزيونيين Beef وSuccession، واجتمع فريق ممثلي Cheers وGrey's Anatomy على المسرح. كما قدمت تينا فاي وإيمي بيوهلر من برنامج Saturday night live محاكاة ساخرة للجزء الناجح من برنامج المنوعات Weekend Update.
وشرح الممثل الأمريكي بيدرو باسكال السبب وراء إصابة ذراعه، عبر مزحة زعم فيها بأن الممثل كيران كولكين ضربه أثناء قبول جائزته لأفضل ممثل مساعد.
وفيما يلي تفصيل لما لم تشاهده على شاشة التلفزيون في حفل توزيع جوائز إيمي لهذا العام:
على السجادة الحمراء، انضمت طليقة الراحل إلفيس بريسلي بريسيلا إلى حفيدتها الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية رايلي كيو.
وحضرت بريسيلا احتفالات هذا العام لدعم حفيدتها، بعد ترشيحها لجائزة أفضل ممثلة بارزة في سلسلة Daisy Jones & the Six.
وفي تصرف عفوي على السجادة، قال الزوجان ماثيو ريس وكيري راسل لوسائل الإعلام، إن ابنتهما شعرت بالدهشة من حقيقة وجود والديها في الحدث نفسه الذي تتواجد فيه مغنيتها المفضلة سيلينا غوميز.
وفي الوقت نفسه، كان تركيز الممثل الأمريكي روب ماكلهيني منصبًا على مكان آخر، إذ التقطت زوجته كايتلين أولسون صورة شخصية للاثنين الجالسين بين الجمهور حيث يمكن رؤية الممثل وهو يشاهد مباراة فيلادلفيا إيجلز الفاصلة ضد قراصنة تامبا باي.