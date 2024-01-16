لحظات لم تشاهدها من حفل توزيع جوائز إيمي الخامس والسبعين (صور)

بثت قناة "فوكس" مساء أمس الإثنين، حفل توزيع جوائز إيمي السنوي بنسخته الـ75، والذي أقيم على مسرح "بيكوك" في لوس أنجلوس.

وشهدت أكبر ليلة تلفزيونية فوزًا ساحقًا للمسلسلين التلفزيونيين Beef وSuccession، واجتمع فريق ممثلي Cheers وGrey's Anatomy على المسرح. كما قدمت تينا فاي وإيمي بيوهلر من برنامج Saturday night live محاكاة ساخرة للجزء الناجح من برنامج المنوعات Weekend Update.

وشرح الممثل الأمريكي بيدرو باسكال السبب وراء إصابة ذراعه، عبر مزحة زعم فيها بأن الممثل كيران كولكين ضربه أثناء قبول جائزته لأفضل ممثل مساعد.