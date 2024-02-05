بعد فوزه بـ3 جوائز غرامي.. الشرطة تعتقل المغني "كيلر مايك" (فيديو)
أوقفت الشرطة الأمريكية مغني الراب الأمريكي "كيلر مايك"، على هامش احتفال توزيع جوائز "غرامي" الأحد، مباشرة بعد فوزه بثلاث منها.
وفي مقطع فيديو نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر المغني مكبّلاً ومخفوراً من عناصر الشرطة، عبر ممرات ملعب "كريبتو أرينا" حيث أقيم الاحتفال.
وقالت صحيفة "غارديان" إن الشرطة ألقت القبض على كيلر، بعد مشاجرته مع أحد الأشخاص في كواليس حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024.
وأكد متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس مساء الأحد، أن الشرطة ستطلق سراح مغني الراب البالغ من العمر 48 عامًا، واسمه الحقيقي مايكل ريندر خلال الساعات القادمة.
وحصل كيلر مايك على ثلاث جوائز "غرامي" من بينها تلك المخصصة لأفضل ألبوم راب عن أسطوانته "مايكل"، خلال الاحتفال التمهيدي الذي أقيم بعد ظهر الأحد، ووُزع فيه عدد كبير من الجوائز قبل الاحتفال الرئيس.
وقال لوسائل الإعلام بعد فوزه "لقد حاولت عمداً أن أصنع أفضل ألبوم في العالم".
وأراد كيلر مايك من خلال هذا الألبوم "أن يروي قصة فتى أسود نشأ في غرب أتلانتا، كي يرى العالم أن قصتنا لا تتعلق بكوننا ضحية، وبالهزيمة، بل بأننا قادرون على الفوز والازدهار".