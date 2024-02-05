بعد فوزه بـ3 جوائز غرامي.. الشرطة تعتقل المغني "كيلر مايك" (فيديو)

أوقفت الشرطة الأمريكية مغني الراب الأمريكي "كيلر مايك"، على هامش احتفال توزيع جوائز "غرامي" الأحد، مباشرة بعد فوزه بثلاث منها.

وفي مقطع فيديو نُشِر على شبكات التواصل الاجتماعي، ظهر المغني مكبّلاً ومخفوراً من عناصر الشرطة، عبر ممرات ملعب "كريبتو أرينا" حيث أقيم الاحتفال.

وقالت صحيفة "غارديان" إن الشرطة ألقت القبض على كيلر، بعد مشاجرته مع أحد الأشخاص في كواليس حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024.

وأكد متحدث باسم شرطة لوس أنجلوس مساء الأحد، أن الشرطة ستطلق سراح مغني الراب البالغ من العمر 48 عامًا، واسمه الحقيقي مايكل ريندر خلال الساعات القادمة.