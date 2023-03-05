غنت أمام الملك فاروق.. من هي الفنانة المصرية الراحلة شريفة فاضل؟

والراحلة شريفة فاضل، مطربة وممثلة مصرية مواليد القاهرة في 15 أيلول/سبتمبر 1938، واسمها الحقيقي فوقية محمود أحمد ندا، ولقبت بـ"أم البطل"، نسبة لاستشهاد نجلها سيد السيد بدير، خلال حرب الاستنزاف خلال الفترة التي سبقت انتصارات الجيش المصري في تشرين الأول/أكتوبر عام 1973.

بدأت الفنانة الراحلة مسيرتها بالتدريب مع أساطير الإنشاد الديني في مصر، فهي حفيدة القارئ المصري الراحل أحمد ندا، وكانت بدايتها الفنية في سن مبكرة حينما غنت أمام الملك فاروق الذي أبدى إعجابا كبيرا بصوتها، تم ترشيحها وهي طفلة للمشاركة في فيلمي "الأب" عام 1947، و"اللعب بالنار" عام 1948.

التحقت بمعهد الفنون المسرحية في مصر، وتزوجت من المخرج المصري الراحل السيد بدير، ثم بدأت شهرتها في شبابها عبر بوابة الغناء أيضًا بعدما غنت أغنية “أمانة يا بكرة” في خمسينيات القرن الماضي، لتقدم بعدها العديد من الأعمال لتصبح واحدة من أبرز المطربات في تاريخ الغناء المصري.