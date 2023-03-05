غنت أمام الملك فاروق.. من هي الفنانة المصرية الراحلة شريفة فاضل؟
رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، الفنانة المصرية شريفة فاضل عن عمر ناهز الـ 85 عاما، بعد صراع مع المرض، لتنتهي مسيرة واحدة من أبرز المطربات في تاريخ الغناء المصري.
ومن المقرر أن تشيع الجنازة، بعد عصر اليوم الأحد، من مسجد السيدة نفيسة بالعاصمة المصرية القاهرة، على أن يكون دفن الجثمان بمقابر الإمام الشافعي بالعاصمة.
والراحلة شريفة فاضل، مطربة وممثلة مصرية مواليد القاهرة في 15 أيلول/سبتمبر 1938، واسمها الحقيقي فوقية محمود أحمد ندا، ولقبت بـ"أم البطل"، نسبة لاستشهاد نجلها سيد السيد بدير، خلال حرب الاستنزاف خلال الفترة التي سبقت انتصارات الجيش المصري في تشرين الأول/أكتوبر عام 1973.
بدأت الفنانة الراحلة مسيرتها بالتدريب مع أساطير الإنشاد الديني في مصر، فهي حفيدة القارئ المصري الراحل أحمد ندا، وكانت بدايتها الفنية في سن مبكرة حينما غنت أمام الملك فاروق الذي أبدى إعجابا كبيرا بصوتها، تم ترشيحها وهي طفلة للمشاركة في فيلمي "الأب" عام 1947، و"اللعب بالنار" عام 1948.
التحقت بمعهد الفنون المسرحية في مصر، وتزوجت من المخرج المصري الراحل السيد بدير، ثم بدأت شهرتها في شبابها عبر بوابة الغناء أيضًا بعدما غنت أغنية “أمانة يا بكرة” في خمسينيات القرن الماضي، لتقدم بعدها العديد من الأعمال لتصبح واحدة من أبرز المطربات في تاريخ الغناء المصري.
قدمت الفنانة الراحلة مجموعة كبيرة من الأغاني أبرزها الأغنية الوطنية للشهداء "أم البطل"، التي غنتها عقب استشهاد نجلها بأشهر قليلة، والتي كانت تقصد بها كل النساء اللواتي فقدن أبناءهن الشهداء في الحرب، وكتبتها لها صديقتها الشاعرة الراحلة نبيلة قنديل.
كما غنت الأغنية الرمضانية الشهيرة "تم البدر بدري"، كذلك قدمت العديد من الأغاني التي أثرت الساحة الغنائية المصرية والعربية منها: “حارة السقايين”، و“أمانة يا بكره”، و”يا حلو فهمنا، و"ورق العنب"، و"آه يالمكتوب"، حتى اعتزلت الغناء في التسعينات شاكية حينها من تجاهلها من قبل المسؤولين عن حفلات الإذاعة والتليفزيون المصري.
وفي الدراما قدمت شريفة فاضل العديد من الأعمال، منها أفلام: "الأب" عام 1947، بطولة زكي رستم، و"اللعب بالنار" عام 1948 بطولة فريد شوقي، ومحمود المليجي، وزينات صدقي، ومحمود شكوكو، و“وداعا يا غرامي” عام 1951 بطولة فاتن حمامة وعماد حمدي وفريد شوقي، و"أولادي" بطولة مديحة يسري، وشادية وزكي رستم في نفس العام، وفيلم “ليلة رهيبة” عام 1957 مع محمود المليجي وشكري سرحان.
كما شاركت الفنانة الراحلة في أفلام “مفتش المباحث” عام 1959، و"حارة السقايين" عام 1966، و"غازية من سنباط" عام 1967، “الحب والثمن” عام 1970، و"امرأة حائرة" عام 1974: امرأة حائرة، و"سلطانة الطرب" عام 1978، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل “عجيب أفندي” عام 1971.
وكانت شخصية "المعلمة نوسة، في فيلم "تل العقارب" الذي عرض عام 1985 بطولة يونس شلبي، ونورا، وصلاح قابيل، شاهدة على آخر الأعمال السينمائية للفنانة الراحلة شريفة فاضل.