كيف تفاعل محمد رمضان مع انتقادات طبيب قلب مصري؟
تفاعل الفنان المصري محمد رمضان "بشكل إيجابي" مع تعليق لطبيب قلب مصري يُدعى جمال شعبان، حيثُ انتقد الأخير "استعراض" رمضان بما يملك من نقود، ناصحًا إياه بالتبرع لمرضى القلب داخل المستشفيات في البلاد بدلًا من تلك "الاستعراضات".
وظهر الفنان "رمضان"، وهو على متن طائرة خاصة خلال رحلة عودته من أمريكا إلى مصر قبل أيام، وبجانبه كمية كبيرة من الدولارات، وهو ما استفز الطبيب المصري على ما يبدو.
ونشر الطبيب المصري صور الفنان "رمضان"، وأرفق معها تعليقًا جاء فيه: "يا ريت بالدولارات دي، إللي واضح إنك مش محتاج لها، تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير إللي في العناية المركزة، وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن ده يشفع لك يوم الزحام".
بدوره ردّ الفنان "رمضان" على منشور الطبيب المصري، بالقول: "شكرًا يا دكتور.. يا ريت تبعتلي أسماء المستشفيات إللي محتاجة الأجهزة، وتلفون حضرتك على الخاص".
وجاء ردّ الطبيب: "شكرًا على رد حضرتك المحترم، بعتت لحضرتك على الخاص رقم التليفون والمرضى في مستشفيات كتير منها معهد القلب. بيت القلب بتاع الغلابة".
وعادة ما ينشر محمد رمضان صورًا تظهر حياته الفارهة، لكن كثيرًا ما يستفز الأمر جمهوره، ويعرّض نفسه لانتقادات لاذعة من جانب المتابعين والمعجبين.