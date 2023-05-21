كيف تفاعل محمد رمضان مع انتقادات طبيب قلب مصري؟

وظهر الفنان "رمضان"، وهو على متن طائرة خاصة خلال رحلة عودته من أمريكا إلى مصر قبل أيام، وبجانبه كمية كبيرة من الدولارات، وهو ما استفز الطبيب المصري على ما يبدو.

ونشر الطبيب المصري صور الفنان "رمضان"، وأرفق معها تعليقًا جاء فيه: "يا ريت بالدولارات دي، إللي واضح إنك مش محتاج لها، تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير إللي في العناية المركزة، وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن ده يشفع لك يوم الزحام".