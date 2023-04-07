جرعة زائدة من الفنتانيل وراء وفاة مغني الراب الأمريكي كوليو
أفاد مصدر طبي، الخميس، أن جرعة زائدة عرضية من الفنتانيل كانت وراء وفاة مغني الراب الأمريكي كوليو، عام 2022، والذي اشتهر بأغنيته الشهيرة "Gangsta's Paradise" عام 1995.
وتوفي الموسيقي الحائز على جائزة "غرامي"، واسمه الحقيقي أرتيس ليون آيفي جونيور، في أيلول/سبتمبر الفائت عن 59 عامًا في منزل أحد أصدقائه في لوس أنجلوس.
وأوضح تقرير الطبيب الشرعي الذي نشرته سلطات مقاطعة لوس أنجلوس، الخميس، أن مغني الراب قضى بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، مضيفًا أن الموسيقي كان يعاني الربو ومشاكل صحية في القلب. وتناول قبل وقت قصير من وفاته عقار الفينسيكليدين أو (PCP) المخدّر الذي قد يسبب اضطرابات نفسية أو عاطفية خطيرة، وفقًا للمصدر نفسه.
وكان جاريز بوسي، صديق المغني ومدير أعماله، روى يومها في تصريح لموقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير، أن كوليو وُجد فاقدًا للوعي في حمام أحد الأصدقاء، وتأكدت وفاته فورًا.
وكان كوليو بدأ مسيرته الفنية في كاليفورنيا في أواخر ثمانينات القرن الفائت، لكنه اكتسب النجومية من خلال أغنية "Gangsta's Paradise" عام 1995، التي كانت ضمن الموسيقى التصويرية لفيلم "داينجروس مايندس".
واستخدم كوليو في هذه الأغنية لازمة موسيقى "باستايم بارادايس" لستيفي ووندر (1976).
وبيعت ملايين النسخ من "Gangsta's Paradise" في مختلف أنحاء العالم، ووصلت إلى قمة المبيعات في بعض البلدان.
وسجلت الوفيات بجرعات زائدة في الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا، إذ تجاوزت مئة ألف في عام واحد (من نيسان/أبريل 2020 إلى نيسان/أبريل 2021). وغالبًا ما تكون هذه الوفيات ناجمة عن الفنتانيل، وهي مادة أفيونية اصطناعية قوية وخطيرة، تُخلط أحيانًا مع الهيرويين أو الكوكايين.
وسبق أن أدى مزيج من هذا النوع في 6 أيلول/سبتمبر 2021، إلى وفاة الممثّل الأمريكي مايكل ك. وليامز، الذي اشتهر بدور عمر ليتل في المسلسل الناجح "ذي واير".