جرعة زائدة من الفنتانيل وراء وفاة مغني الراب الأمريكي كوليو

وتوفي الموسيقي الحائز على جائزة "غرامي"، واسمه الحقيقي أرتيس ليون آيفي جونيور، في أيلول/سبتمبر الفائت عن 59 عامًا في منزل أحد أصدقائه في لوس أنجلوس.

وأوضح تقرير الطبيب الشرعي الذي نشرته سلطات مقاطعة لوس أنجلوس، الخميس، أن مغني الراب قضى بسبب جرعة زائدة من الفنتانيل، مضيفًا أن الموسيقي كان يعاني الربو ومشاكل صحية في القلب. وتناول قبل وقت قصير من وفاته عقار الفينسيكليدين أو (PCP) المخدّر الذي قد يسبب اضطرابات نفسية أو عاطفية خطيرة، وفقًا للمصدر نفسه.

وكان جاريز بوسي، صديق المغني ومدير أعماله، روى يومها في تصريح لموقع "تي إم زي" المتخصص في أخبار المشاهير، أن كوليو وُجد فاقدًا للوعي في حمام أحد الأصدقاء، وتأكدت وفاته فورًا.