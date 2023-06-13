فاجعة نصير شمة "المرعبة" تحدث موجة تعاطف واسعة

كشف الفنان العراقي نصير شمة عن فاجعة "مؤلمة وموجعة ومرعبة"، بحسب وصفه، ألمَّت به، بعد وفاة أحد أقاربه في واقعة شجار بين عدة أشخاص.

وقال في تغريدة له: "اليوم فُجعت بخبر مؤلم وموجع ومرعب.. توفي علي هيثم حفيد أختي (13 سنة) ووفاته ليست عادية، خرج مع والده إلى متجره بعد أن نال شهادته بتفوق وأخذ إجازته من المدرسة".

وروى "شمة" تفاصيل ما جرى، قائلًا: "بسبب تلاسن في الشارع لا علاقة له به، قام (شخص)، لا أعرف إن كانت صفة شخص تمثله فعلًا، بمهاجمة المتجر بشاحنته ودخل وقتله".

وعبّر عن حجم الألم الذي يعتصره، قائلًا: "قلبي يوجعني، وأتألم على هذه الطفولة، كما أتألم على حال وطن تُداس فيه الأرواح بخفة".

وتساءل الفنان العراقي: "ما العقاب الذي يجب أن يناله هذا المجرم ؟ ما العقاب الذي من الممكن أن يشكّل رادعًا لغيره؟ ما الدروس التي يجب أن يتعلمها غيره؟".

وختم شمة، قائلًا: "بكيتُ، ولا أريد أن أرى مزيدًا من الدموع في حوادث يقوم بها مجرم مستهتر آخر".