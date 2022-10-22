نضال الأحمدية تتهم حسام حبيب بمحاولة قتل شيرين عبدالوهاب
كذبت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تصريحات الفنان المصري حسام حبيب حول إدمان زوجته السابقة ومواطنته الفنانة شيرين عبدالوهاب، واصفته بـ"الدجال"، ومتهمة إياه بمحاولة قتل شيرين.
وكتبت في منشور عبر إنستغرام: "لدي معلومات وتسجيلات تكذب #طليق_الست #شيرين_عبد_الوهاب وتبرز حقائق".
وأضافت: "أتوسل لكل من في نفسه ذرة خير، أن لا يصدق الدجال الذي كاد يقتل شيرين بكافة انواع التعنيف والتوريط، لولا تدخل شقيقها".
وتابعت: "أسأل: لو أدليت بقليل مما أعرف هل يكون ذلك أخلاقيًا والست في شبه غيبوبة؟".
وعلق حسام حبيب مساء أمس الجمعة على أزمته مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، زاعما أنه انفصل عنها بسبب إدمانها المخدرات.
وكشف حبيب تفاصيل الليالي الأولى لطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب في مستشفى الصحة النفسية للعلاج من الإدمان، مشيرًا إلى أنها امتنعت عن الطعام وحاولت الانتحار داخل المستشفى.
وأثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية في مصر بعد تصاعد أزمة الفنانين المنفصلين ودخول شقيقها على خط الأزمة ليعلن أنه ضبطها تتعاطى المخدرات مع حسام حبيب وأجبرها على ارتياد مؤسسة لعلاج الإدمان.