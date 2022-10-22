نضال الأحمدية تتهم حسام حبيب بمحاولة قتل شيرين عبدالوهاب

وعلق حسام حبيب مساء أمس الجمعة على أزمته مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، زاعما أنه انفصل عنها بسبب إدمانها المخدرات.

وكشف حبيب تفاصيل الليالي الأولى لطليقته الفنانة شيرين عبدالوهاب في مستشفى الصحة النفسية للعلاج من الإدمان، مشيرًا إلى أنها امتنعت عن الطعام وحاولت الانتحار داخل المستشفى.

وأثيرت حالة من الجدل خلال الأيام الماضية في مصر بعد تصاعد أزمة الفنانين المنفصلين ودخول شقيقها على خط الأزمة ليعلن أنه ضبطها تتعاطى المخدرات مع حسام حبيب وأجبرها على ارتياد مؤسسة لعلاج الإدمان.