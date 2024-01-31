هل زيفت ميغان ماركل دموعها في جنازة الملكة إليزابيث؟ (صور)

وُجهت مؤخرا اتهامات لدوقة ساسيكس ميغان ماركل بتنفيذ مشهد تمثيلي في جنازة الملكة إليزابيث عام 2020.

وفي الفيديوهات التي تداولها رواد "تيك توك" بشكل واسع، قالوا إن ميغان ادعت البكاء بحسرة في محاولة لجذب تعاطف الجمهور أثناء جنازة الملكة، مقارنين المشهد بمقطع فيديو لبكائها في مسلسلها الشهير "سوتس".

وأشار رواد التطبيق إلى أن ميغان ذرفت الدموع من عينها اليسرى فقط خلال الجنازة، وربطوها بحديث لها في مقابلة أجريت معها 2014، قالت خلالها إنها أتقنت خدعة البكاء الزائف من عينها اليسرى.