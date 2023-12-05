وفاة المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي

توفيت المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 72 عامًا.

وأعلنت الفنانة آية سماحة، زوجة نجل المنتجة المصرية، عن وفاتها، عبر حسابها في "فيسبوك"، إذ كتبت "لا حول ولا قوة إلا بالله انتقلت إلى رحمة الله أمي الثانية ناهد فريد شوقي، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضافت أن تشييع الجثمان سيكون بعد صلاة العصر "صلاة الجنازة عصرًا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

يذكر أن المنتجة ناهد فريد شوقي من أسرة فنية عريقة، فوالدها هو الفنان الراحل فريد شوقي ووالدتها الفنانة الراحلة هدى سلطان، وابنتها الفنانة ناهد السباعي.