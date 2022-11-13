ماذا قالت الممثلة التونسية ريم الرياحي في أول ظهور لها منذ واقعة "الخيانة الزوجية"؟



ردت الممثلة التونسية ريم الرياحي، مساء السبت ، لأول مرة على اتهامات الخيانة الزوجية التي واجهتها قبل 3 أشهر، حين تم القبض عليها بصحبة عشيقها في فراش الزوجية.

و قالت الممثلة ريم الرياحي، خلال ظهورها بقناة "الحوار التونسي"، إنها تعرضت لأسوأ موقف ممكن أن يحدث في حياة أي إنسان وفق تعبيرها، ما جعلها تغيب عن الساحة الفنية والإعلامية منذ ذلك الوقت.

وأضافت ريم الرياحي أنها عاشت فترة صعبة جداً دفعتها للجوء للعلاج النفسي، نافية، في الوقت نفسه أن يكون طلاقها من زوجها المخرج التلفزيوني، مديح بلعيد، بسبب الخيانة وإنما كان بسبب خلافات أخرى.

و تابعت قائلة:"منذ 3 أشهر لم أتحدث، و لم أقل أي شيء"، معتبرة أن "كل ما نسب إليها في الفترة السابقة من حالة تلبس في قضية زنا و وجود مخدرات في بيتها لا أساس له من الصحة".

و تحدثت ريم الرياحي عن تفاصيل الواقعة، قائلة، إنها كانت في منزلها مع أبنائها لدى مداهمة العناصر الأمنية وأنها لم تكن في حالة تلبس ولا وجود لقضية أخلاقية.

و أضافت، "لقد فتشوا منزلي، ثم اقتادوني إلى الوحدة الأمنية بالقرجاني، قرب العاصمة التونسية،.. أنا هنا لن أشكك في أي أحد و لن ألقي بالمسؤولية على أي أحد".

و أثار ظهور الممثلة ريم الرياحي تفاعلا و جدلا واسعا بين متعاطف معها و بين من أبدى سخريته من حديثها التلفزيوني و دفاعها عن نفسها.

و كانت أنباء توقيف الممثلة ريم الرياحي إثر القبض عليها بصحبة عشيقها في فراش الزوجية، قد أثارت ضجة واسعة في تونس.