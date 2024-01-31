أحمد الزين لـ"إرم نيوز": اعتزالي ذريعة للتهرب.. والدراما التركية مملة

تأسَّف الفنان اللبناني أحمد الزين على أحوال لبنان وفساد سياسييه، معبرًا عن حزنه الشديد لما آل إليه الوضع الصحي لزميله الفنان فادي إبراهيم بعد مرضه، الذي اضطر الأطباء لبتر قدمه.

وقال الزين في حديثه لـ"إرم نيوز": "أنا عائد للتو من المستشفى، حيث أمضيت 3 ساعات مع فادي الذي يبكيني كثيرا، فصداقتي به بدأت منذ 40 عاما".

وعند سؤاله عن سبب غيابه عن المقابلات التلفزيونية منذ 4 سنوات، أجاب قائلا: "خلص الكلام.. لم يعد هنالك من محاوِر يعرف تاريخ الممثل.. لكل سياسته وسياسة محطته وهذا خطأ".

وعن غياب النجوم الكبار عن التكريمات، قال الزين: "في العالم العربي لا يهم ماذا تعرف، المهم من تعرف".

وبالحديث عن الأعمال المشتركة اللبنانية السورية، وما إذا كانت تعكس خصوصية كل مجتمع أم أنها تضيّع هوية المجتمعات؟ أكد الزين أن تلك الأعمال تعكس مجتمعا واحدا هو المجتمع العربي، قائلا: "نحن لسنا مختلفين بشيء. إننا عائلة واحدة، فطوال الفترة التي أمضيتها في دمشق لم يتغير عليّ شيء، كنت أشعر أنني في بيروت".