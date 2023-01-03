حقيقة القبض على شيرين عبد الوهاب بعد زيارتها فضل شاكر في لبنان

كشف المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية في مصر، محمد عبد الله، حقيقة إلقاء القبض على الفنانة شيرين عبد الوهاب في لبنان وخضوعها للتحقيق؛ بسبب زيارتها للفنان فضل شاكر أثناء تواجدها هناك، مشيرًا إلى أن هذا الكلام عار تمامًا من الصحة.

وقال عبد الله لـ"إرم نيوز" إن "الأنباء المتداولة حول القبض على الفنانة شيرين عبد الوهاب ليست صحيحة، لأنه إن كان تم القبض عليها وخضوعها للتحقيق، كان سيتم إبلاغ النقابة هنا بأمر القبض، وبنتائج التحقيق، وبما أن هذا لم يحدث، فخبر القبض عليها غير صحيح".

مضيفًا: "على مسؤوليتي الشخصية أؤكد أن هذه الأنباء غير صحيحة، كما أنفي ما تم تداوله حول إحالتها للتحقيق في النقابة، فهذا لم يحدث، ولم يصدر قرار من النقابة بذلك".

وتداولت مواقع صحفية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء القبض على عبد الوهاب من قبل السلطات اللبنانية، والتحقيق معها بسبب زيارتها للفنان فضل شاكر الهارب من أحكام قضائية على خلفية "انضمامه لجماعات إرهابية"، مشيرين إلى أنه تم الإفراج عنها عقب خضوعها للتحقيق.