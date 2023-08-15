نجوم التسعينيات يستعيدون أمجادهم في جدة

تنظم الهيئة العامة للترفيه السعودية، حفلا غنائيا ضخما على مسرح بنش مارك بجدة، الأربعاء المقبل، لنجوم التسعينيات حميد الشاعري، ومصطفى قمر، وهشام عباس وإيهاب توفيق وسيمون وخالد عجاج وحسام حسني ومحمد محيي.

سيقدم النجوم باقة من أجمل أغانيهم التي قدموها على مدار مشوارهم الفني الممتد.

كما يقدم نجوم الحفل عددًا من الفقرات الغنائية المنفردة والثنائية والجماعية، حيث يتشاركون في الغناء معًا في سهرة غنائية استثنائية تجمعهم معًا بعد سنوات طويلة، ليستعيد الجمهور العربي معهم "نوستالجيا" موسيقى التسعينيات.