مستشار وزير الإعلام اللبناني يكشف تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب

كشف مستشار وزير الإعلام اللبناني مصباح العلي تفاصيل التحقيق مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، بسبب زيارتهما للفنان فضل شاكر بمخيم "الحلوة" في لبنان، مشيرا إلى أنه تم استجوابها وذهبت.

وتداولت مواقع صحفية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء القبض على عبد الوهاب من قبل السلطات اللبنانية، والتحقيق معها بسبب زيارتها للفنان فضل شاكر الهارب من أحكام قضائية على خلفية "انضمامه لجماعات إرهابية"، مشيرين إلى أنه تم الإفراج عنها عقب خضوعها للتحقيق.