شيرين عبدالوهاب تثير الجدل مجددا بعد ظهورها مع حسام حبيب
أثارت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، الجدل مجدداً في أحدث ظهور لها مع زوجها الفنان حسام حبيب وابنتها هنا.
وظهرت شيرين في ملهى ليلي بلبنان وهي ترقص بطريقة غريبة، ما عرضها لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعد هذا أول ظهور لشيرين بعد عودتها لزوجها حسام، الذي كانت قد انفصلت عنه وقاضته بتهمة النصب.
ونشرت مجلة "الجرس" اللبنانية مقطع فيديو تظهر خلاله شيرين عبدالوهاب وهي ترقص في ملهى ليلي بلبنان برفقة حسام حبيب وابنتها الصغرى "هنا".
وكانت شيرين عبد الوهاب فاجأت جمهورها بإعلان "كتب كتابها" على حسام حبيب، لتعود له مجددًا مطالبة الجمهور بالدعاء لها، مشيرة أن عقد قرانها كان بحضور الأصدقاء المقربين.
وجاء ذلك في أول حديث إعلامي للفنانة المصرية بعد أزمتها الأخيرة التي دخلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك في مداخلة تلفزيونية.
واعتذرت شيرين لحسام حبيب بسبب "التصريحات المسيئة له"، وقالت: "بطمن الجمهور إني في عصمة رجل بيصوني ويحبني من البداية"، معتبرة أنهما "كانا متعرضين لسحر وتم فكه".