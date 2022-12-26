شيرين عبدالوهاب تثير الجدل مجددا بعد ظهورها مع حسام حبيب

وكانت شيرين عبد الوهاب فاجأت جمهورها بإعلان "كتب كتابها" على حسام حبيب، لتعود له مجددًا مطالبة الجمهور بالدعاء لها، مشيرة أن عقد قرانها كان بحضور الأصدقاء المقربين.

وجاء ذلك في أول حديث إعلامي للفنانة المصرية بعد أزمتها الأخيرة التي دخلت على إثرها إلى المستشفى، وذلك في مداخلة تلفزيونية.

واعتذرت شيرين لحسام حبيب بسبب "التصريحات المسيئة له"، وقالت: "بطمن الجمهور إني في عصمة رجل بيصوني ويحبني من البداية"، معتبرة أنهما "كانا متعرضين لسحر وتم فكه".