إعلامي مصري يؤكد تعرضه للابتزاز من طليقته الفنانة
كشف الإعلامي المصري خالد عليش عن تعرضه للابتزاز من طليقته وأم طفلته الفنانة ميما شامي؛ بسبب نفقة ابنتهما، إذ تنكر حصولها عليها رغم وجود تحويلات بنكية تثبت ذلك.
وأضاف خالد عليش، في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "حسبي الله ونعم الوكيل، من 1-9-2020 وقت الانفصال بيني وبين أم طفلتي وأنا ملزم بكل النفقات والأجور المتفق عليها، ومصاريف الدراسة واللبس المتفق عليه وقت الانفصال مع الاختلاف في بعض الزيادات، ومنها المبالغة في التمارين الرياضية، بتمرن البنت 7 رياضات مختلفة (دي مش مبالغة ده رقم حقيقي)".
وتابع عليش: "بالرغم من أني مش بعرف أشوف بنتي بالشكل المتفق عليه، بس مستحيل أتأخر في التزاماتي، وابعت بالتحويلات البنكية، وبالمناسبة مبالغ كبيرة أنا وافقت عليها وما اعترضتش عشان محدش يقول بتاخد ملاليم".
وأكد الإعلامي المصري: "المحامي يقولي لازم إنذار رسمي، أقوله مفيش داعي كدة كدة أنا هدفع خليها تاخد الفلوس في حسابها بكل أريحية، مفيش داعي للبهدلة، من كم شهر لقيت دعوى حبس إني مش بدفع النفقات استغربت، وقولت يمكن عشان اللخبطة بس وكملت دفع في البنك عادي حتى أكتوبر 2023 (عبيط) بقى ومعايا ما يثبت ذلك في التحويلات البنكية".
وعن ابتزازه قال: "قبل الجلسة النهاردة قعدنا وديًا في وجود المحامين، وطُلب مني مصاريف أخرى وتم ابتزازي بطلبات أخرى مبالغ فيها مقابل الاعتراف باستلام المبالغ دي، واختلفنا بس في شهر واحد محسوب غلط، قُلت لو رسيت على شهر مش مشكلة بسيطة، دخلت المحامي الخاص بيها، ومحضرتش أمام المحكمة، وهو قال إحنا مخدناش منه حاجة، ودي تحويلات أخرى بينهم ملهاش علاقة بالنفقات".
وختم عليش منشوره: "المحكمة هتطلب مني أدفع الفلوس مرة تانية، أنا مستحيل كنت أصدق إن ده يحصل، بس القانون لا يحمي المغفلين.. الحمد لله وحسبي الله ونعم الوكيل، والحق هيرجع هيرجع، بس أديك شُفت معادن الناس الحقيقي.
وقبل سنوات، أعلنت الفنانة ميما الشامي طلاقها من الإعلامي خالد عليش، بعد مرور فترة اشتدت فيها الخلافات والأزمات بينهما.