إعلامي مصري يؤكد تعرضه للابتزاز من طليقته الفنانة

كشف الإعلامي المصري خالد عليش عن تعرضه للابتزاز من طليقته وأم طفلته الفنانة ميما شامي؛ بسبب نفقة ابنتهما، إذ تنكر حصولها عليها رغم وجود تحويلات بنكية تثبت ذلك.

وأضاف خالد عليش، في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "حسبي الله ونعم الوكيل، من 1-9-2020 وقت الانفصال بيني وبين أم طفلتي وأنا ملزم بكل النفقات والأجور المتفق عليها، ومصاريف الدراسة واللبس المتفق عليه وقت الانفصال مع الاختلاف في بعض الزيادات، ومنها المبالغة في التمارين الرياضية، بتمرن البنت 7 رياضات مختلفة (دي مش مبالغة ده رقم حقيقي)".

وتابع عليش: "بالرغم من أني مش بعرف أشوف بنتي بالشكل المتفق عليه، بس مستحيل أتأخر في التزاماتي، وابعت بالتحويلات البنكية، وبالمناسبة مبالغ كبيرة أنا وافقت عليها وما اعترضتش عشان محدش يقول بتاخد ملاليم".