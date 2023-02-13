خيران الزهراني يفتتح حفل أوبرا في كنيسة إيطالية شهيرة ببيت شعر لحسان بن ثابت
افتتح الفنان الأوبرالي السعودي، خيران الزهراني، إحدى حفلات فرقة الأوبرا الإيطالية التي ينتمي لها، في كنسية شهيرة بالعاصمة روما، ببيت من قصيدة لحسان بن ثابت، الشاعر العربي الذي ارتبط اسمه بظهور الدعوة الإسلامية والنبي محمد عليه الصلاة والسلام.
وظهر الشاب السعودي الذي احترف الغناء الأوبرالي في إيطاليا، وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي، حيث الثوب الطويل بينما يغطي الشماغ الأبيض وفوقه العقال الأسود رأسه، متقدماً الفرقة الفنية التي اصطفت خلفه في منصة الغناء بالكنيسة.
وردد الزهراني بيت الشعر الشهير لحسان بن ثابت، وفيه يقول "تعاليت رب الناس عن قول من دعا/ سواك إلهاً، أنت أعلى وأمجدُ".
ونشر الزهراني مقطع الفيديو لمشاركته تلك في الحفلة، وكتب معلقاً على تويتر "القوة الناعمة عندما تُحدِث فرق وتوصل اللغة العربية والثقافة الإسلامية عبر الفن الى شتى انحاء العالم مجددا ً".
وأضاف الزهراني معلقاً على تلك الحفلة "سعيد بافتتاح حفل في أكبر وأهم كنائس روما باللغة العربية وألحان إسلامية".
وترك محمد خيران الزهراني الذي يفضل تعريف نفسه باسم والده الراحل، خيران، دراسة الصيدلة بعد عامين، ليتفرغ للغناء الأوبرالي، وسافر إلى إيطاليا لاحتراف ذلك الفن، قبل أن تنتهي رحلته عند تعلم اللغة الإيطالية بسبب ظهور جائحة كورونا والإغلاقات التي تسببت بها.
لكن الشاب العاشق للأوبرا، مالبث أن أكمل رحلته مع انتهاء إغلاقات كورونا، وعاد إلى إيطاليا لدراسة الأوبرا بشكل أكاديمي في موطن عالمي لها.
وانضم خيران في رحلته مع فن الأوبرا إلى فرقة "Coro Polifonico musica" الإيطالية، وقدم عام 2020 ثلاث حفلات معها في كنائس روما وحفلة في الفاتيكان، ومن ثم قدم حفلاً في أبوظبي، قبل أن يواصل نجاحاته مع فرق إيطالية أخرى.
كما قدم الزهراني، العام الماضي، آخر حفلات مهرجان أوبرا نظمته وزارة الثقافة على مسرح أبو بكر سالم في منطقة البوليفارد سيتي في العاصمة الرياض، في أول حدث عالمي من نوعه تشهده البلاد.
وتعتزم السعودية تتويج اهتمامها بفن الأوبرا، عبر بناء دار أوبرا عالمية، تشكل بجانب معالم تاريخية وأثرية وفعاليات فنية عديدة، وجهة للسكان والسياح من مختلف دول العالم.
وتقام حفلات الأوبرا الفنية والغنائية في الكنائس بإيطاليا للاستفادة من تصميم تلك الكنائس المعماري الذي يسمح بوصول الصوت لكل أرجائها، ولا علاقة لما يتم تقديمه خلال الحفلات بالأديان أو العقائد كما يقول الزهراني.