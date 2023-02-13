خيران الزهراني يفتتح حفل أوبرا في كنيسة إيطالية شهيرة ببيت شعر لحسان بن ثابت

افتتح الفنان الأوبرالي السعودي، خيران الزهراني، إحدى حفلات فرقة الأوبرا الإيطالية التي ينتمي لها، في كنسية شهيرة بالعاصمة روما، ببيت من قصيدة لحسان بن ثابت، الشاعر العربي الذي ارتبط اسمه بظهور الدعوة الإسلامية والنبي محمد عليه الصلاة والسلام.



وظهر الشاب السعودي الذي احترف الغناء الأوبرالي في إيطاليا، وهو يرتدي الزي السعودي التقليدي، حيث الثوب الطويل بينما يغطي الشماغ الأبيض وفوقه العقال الأسود رأسه، متقدماً الفرقة الفنية التي اصطفت خلفه في منصة الغناء بالكنيسة.