وردة "عيد الحب" تشعل أزمة جديدة بين حورية فرغلي ونزار الفارس (فيديو)
اندلعت أزمة جديدة بين الفنانة المصرية حورية فرغلي والإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد لقائهما بمنزل الأولى في القاهرة، حيث اتهمته بالتطفل عليها.
وشارك نزار الفارس، يوم الجمعة الماضي، متابعيه في إنستغرام مقطع فيديو من داخل منزل حورية فرغلي، حيث قدم لها وردة حمراء ومصحفًا باللون نفسه بمناسبة عيد الحب، حيث بدت على ملامحهما السعادة، الأمر الذي جعل الكثيرين يظنون أنهما مرتبطان عاطفيًّا.
وما زاد الشكوك هو التصريح الذي أدلى به "الفارس" لـ "إرم نيوز"، والذي أكد خلاله أنه يحب حورية وهي تحبه، وبسؤاله عما إذا كانا مرتبطين عاطفيا رد "لا تعليق".
وخرجت حورية فرغلي في فيديو جديد تحدثت خلاله عن نزار الفارس بشيء من الاستهجان، مشيرة إلى أنها تفاجأت به في منزلها حيث قدم لها وردة ومصحفًا، مشيرة إلى أنها خجلت أن ترفض هديته، لافته إلى أنه ظل يلتقط صورا وفيديو لهما طوال الجلسة.
تصريح حورية، دفع "الفارس" لمشاركة فيديو ظهر خلاله برفقة الفنانة المصرية بمنزلها، مؤكدا أنهما مجرد أصدقاء.
ووجه "الفارس" حديثه بـ "الفيديو" لـ حورية قائلا: "أنت أجمل ما رأت عيني" لترد قائلة: "كده الجمهور هيفتكر إنك عايز تتجوزني، احنا مجرد أصدقاء".
واندهش الإعلامي العراقي من فيديو حورية فرغلي، حيث قال لـ "إرم نيوز" "لا أدري لماذا تفعل ذلك، تستقبلني كل مرة بمنزلها ثم تتحدث عني بالسوء بعد خروجي منه، أكيد فيه حاجة غلط".
يذكر أن هذه ليست الأزمة الأولى للثنائي، حيث نشب خلاف كبير بينهما حينما أعلنت الإعلامية ريهام سعيد قبل عام من خلال حلقة برنامجها، نبأ خطوبة الإعلامي العراقي نزار الفارس من الفنانة المصرية حورية فرغلي.
وإثر ذلك، أجرت "سعيد" مداخلة هاتفية مع حورية فرغلي، التي نفت الخطوبة جملة وتفصيلا، معلنة أنها سترفع قضية "رد شرف" ضد الإعلامي العراقي لنشره خبرًا كاذبًا.
وأكدت حينها أن الفارس في حال أراد خطبتها، فعليه التوجه إلى والدها وشقيقها كي يفعل ذلك.
وجاءت ادعاءات الفارس قبل عام بعد زيارة لفرغلي في منزلها، لإجراء حوار إعلامي، حيث نشر أكثر من مقطع فيديو آنذاك يجمعه بها منها فيديو وهما يرقصان معًا، زاعمًا أنها أصبحت خطيبته.