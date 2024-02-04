وردة "عيد الحب" تشعل أزمة جديدة بين حورية فرغلي ونزار الفارس (فيديو)

اندلعت أزمة جديدة بين الفنانة المصرية حورية فرغلي والإعلامي العراقي نزار الفارس، بعد لقائهما بمنزل الأولى في القاهرة، حيث اتهمته بالتطفل عليها.

وشارك نزار الفارس، يوم الجمعة الماضي، متابعيه في إنستغرام مقطع فيديو من داخل منزل حورية فرغلي، حيث قدم لها وردة حمراء ومصحفًا باللون نفسه بمناسبة عيد الحب، حيث بدت على ملامحهما السعادة، الأمر الذي جعل الكثيرين يظنون أنهما مرتبطان عاطفيًّا.

وما زاد الشكوك هو التصريح الذي أدلى به "الفارس" لـ "إرم نيوز"، والذي أكد خلاله أنه يحب حورية وهي تحبه، وبسؤاله عما إذا كانا مرتبطين عاطفيا رد "لا تعليق".