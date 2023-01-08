جونيور يودّع شقيقه وديع جورج وسوف بكلمات مؤثرة وسط انهيار الأسرة (فيديو)
ودع جورج جونيور نجل الفنان السوري جورج وسوف، شقيقه وديع خلال مراسم وداعه في كنيسة القديس نيقولاوس شرق العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ألقى كلمة مؤثرة لشقيقه الراحل، وسط انهيار العائلة من البكاء.
ونقل جثمان وديع جورج وسوف من مستشفى مار يوسف الدورة إلى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في الإشرفية، حيث حمل المشيعون الجثمان على أعناقهم، وصولا الى داخل الكنيسة، في ظل صراخ وبكاء الحاضرين.
وقال جورج جونيور في كلمته خلال مراسم الجنازة داخل الكنيسة: "كيف بدي أرجع، كيف روح ع بيتي، مكتبي، كيف بدي دق كل يوم إذا عندي مشكلة، مع مين أتروق وأتغدى وأتعشى، شو نعمل مشيئة ربنا".
وأضاف متأثراً وسط بكاء الحاضرين: "كنت بتمنى بعد شهر تحمل بنتي وتغمرها وهي تتعلق فيك، عمو وديع، اسمك رح يضل، أنت ما فليت، بعدك فينا".
واختتم نجل جورج وسوف كلمته، بتوجيه الشكر باسم العائلة لكل من حضر مراسم الجنازة والعزاء وكذلك من ساندهم في أزمة فقدان شقيقه بالقول: "بشكر كل من حبنا، وصلى وعزانا ووقف حدنا، الله يرحمك وديع".
كلمات نجل الفنان السوري، أثرت بشكل كبير على والده سلطان الطرب الذي دخل في نوبة بكاء شديدة خلال سماعها هو ووالدته السيدة شاليمار شلبي، وباقي أفراد أسرته.
وتوفي وديع جورج وسوف، أمس الجمعة، بعد إدخاله المستشفى إثر تدهور حالته الصحية نتيجة مضاعفات عملية "تكميم للمعدة" في أحد مستشفيات العاصمة اللبنانية بيروت.
والراحل وديع هو الابن الأكبر لجورج وسوف من زوجته الأولى شاليمار، والتي أنجب منها أبناءه وديع، وحاتم، وجورج جونيور.