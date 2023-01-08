جونيور يودّع شقيقه وديع جورج وسوف بكلمات مؤثرة وسط انهيار الأسرة (فيديو)

ونقل جثمان وديع جورج وسوف من مستشفى مار يوسف الدورة إلى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس في الإشرفية، حيث حمل المشيعون الجثمان على أعناقهم، وصولا الى داخل الكنيسة، في ظل صراخ وبكاء الحاضرين.



وقال جورج جونيور في كلمته خلال مراسم الجنازة داخل الكنيسة: "كيف بدي أرجع، كيف روح ع بيتي، مكتبي، كيف بدي دق كل يوم إذا عندي مشكلة، مع مين أتروق وأتغدى وأتعشى، شو نعمل مشيئة ربنا".



وأضاف متأثراً وسط بكاء الحاضرين: "كنت بتمنى بعد شهر تحمل بنتي وتغمرها وهي تتعلق فيك، عمو وديع، اسمك رح يضل، أنت ما فليت، بعدك فينا".