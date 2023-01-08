على وقع أغاني والده.. نقل جثمان وديع جورج وسوف إلى كنيسة القديس نيقولاس
نُقل جثمان وديع، نجل الفنان السوري جورج وسوف، إلى كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس لاستكمال إجراءات التشييع.
وجرى نقل جثمان وديع إلى الكنيسة، على وقع مجموعة من الأغاني التي قدمها والده الفنان جورج وسوف، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة عبر تويتر.
وكشفت أسرة الفنان السوري جورج وسوف، عن تفاصيل موعد ومكان جنازة وعزاء الراحل وديع جورج، الذي وافته المنية الجمعة.
وأشارت أسرة وسوف، في بيان، إلى أن "صلاة الجنازة على وديع ستكون يوم الأحد في كنيسة القديس نيقولاس للروم الأرثوذكس، ثم ينتقل جثمانه إلى مسقط رأسه بكفرون، حيث تقام صلاة البخور لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد الظهر في كنيسة مار الياس، ثم يواري الثرى في مدفن العائلة".
ولفت البيان، إلى أنه "سيتم استقبال العزاء في وديع جورج وسوف، بداية من السبت في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس بالأشرفية، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، والأحد بعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس بكفرون حتى الساعة السابعة مساءً".
كما أنه من المُقرر -بحسب البيان- استقبال العزاء "يومي الإثنين والثلاثاء، في صالون كنيسة مار الياس، ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء، ويوم السبت 14 يناير/ كانون الثاني، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً".
وطلبت أسرة جورج وسوف من المعزين في وفاة وديع، "إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة".