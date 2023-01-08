على وقع أغاني والده.. نقل جثمان وديع جورج وسوف إلى كنيسة القديس نيقولاس

ولفت البيان، إلى أنه "سيتم استقبال العزاء في وديع جورج وسوف، بداية من السبت في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس بالأشرفية، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي، والأحد بعد الدفن في صالون كنيسة مار الياس بكفرون حتى الساعة السابعة مساءً".

كما أنه من المُقرر -بحسب البيان- استقبال العزاء "يومي الإثنين والثلاثاء، في صالون كنيسة مار الياس، ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساء، ويوم السبت 14 يناير/ كانون الثاني، في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة السادسة مساءً".

وطلبت أسرة جورج وسوف من المعزين في وفاة وديع، "إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة".