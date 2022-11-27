طبيب أنغام يكشف تطورات صحتها وموعد عودتها إلى نشاطها الفني

وأرجع الطبيب المعالج إصابة أنغام بانسداد جزء في الأمعاء إلى الإجهاد، الذي يحدث بعد إجراء العمليات الجراحية دون الحصول على راحة كافية، وهو ما حدث مع أنغام.

واختتم العدوي حديثه بأنه سيحدد موعد خروج أنغام من المستشفى، خاصة إذا استمر تحسن حالتها بالشكل الحالي، مشيراً إلى أن حديثه عن حالتها الصحية كان بناء على طلبها كون ما يذكره يعتبر من أسرار المرضى، حيثُ قال: "هي أرادت أن تطمئن جمهورها ومحبيها، وحالتها مطمئنة جدًا جدًا".