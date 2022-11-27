طبيب أنغام يكشف تطورات صحتها وموعد عودتها إلى نشاطها الفني
كشف الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد في قصر العيني، والطبيب المعالج للفنانة المصرية أنغام، آخر تطورات حالتها الصحية، وموعد عودتها للجمهور واستئناف نشاطها الفني.
وقال طبيب أنغام في مداخلة تلفزيونية مساء اليوم الأحد إن الحالة الصحية لأنغام تتقدم بشكل ملحوظ، وستعود لجمهورها خلال أيام.
وأرجع الطبيب المعالج إصابة أنغام بانسداد جزء في الأمعاء إلى الإجهاد، الذي يحدث بعد إجراء العمليات الجراحية دون الحصول على راحة كافية، وهو ما حدث مع أنغام.
واختتم العدوي حديثه بأنه سيحدد موعد خروج أنغام من المستشفى، خاصة إذا استمر تحسن حالتها بالشكل الحالي، مشيراً إلى أن حديثه عن حالتها الصحية كان بناء على طلبها كون ما يذكره يعتبر من أسرار المرضى، حيثُ قال: "هي أرادت أن تطمئن جمهورها ومحبيها، وحالتها مطمئنة جدًا جدًا".
وفي السياق نفسه، أكد الموسيقار محمد علي سليمان، والد أنغام، تحسن الحالة النفسية لها خلال الساعات الماضية، قائلاً: "كل شيء مستقر، ولا توجد أي مشكلات، وربنا يتمم الشفاء على خير، وبدأت تأكل وتشرب وتتحدث معنا، والحالة النفسية مرتفعة".
وخضعت أنغام لإجراء عملية جراحية منذ أيام، وسط حالة من الجدل بشأن إصابتها بأورام، بينما تحدث البعض عن استئصال الرحم، وهو ما نفاه الطبيب المعالج.