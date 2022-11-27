طبيب أنغام يكشف تطورات صحتها وموعد عودتها إلى نشاطها الفني

طبيب أنغام يكشف تطورات صحتها وموعد عودتها إلى نشاطها الفني

صلاح شرابي
صلاح شرابي

كشف الدكتور أكرم العدوي، أستاذ أمراض النساء والتوليد في قصر العيني، والطبيب المعالج للفنانة المصرية أنغام، آخر تطورات حالتها الصحية، وموعد عودتها للجمهور واستئناف نشاطها الفني.

وقال طبيب أنغام في مداخلة تلفزيونية مساء اليوم الأحد إن الحالة الصحية لأنغام تتقدم بشكل ملحوظ، وستعود لجمهورها خلال أيام.

"بدأت أنغام تتناول بعض السوائل مثل الشوربة، إلى جانب بعض الأطعمة، وحالتها مطمئنة جداً ولم تكن هناك أي أورام كما أشيع، وكان هناك انسداد في جزء من الأمعاء، وتم التدخل جراحيًا"
الدكتور أكرم العدوي

وأرجع الطبيب المعالج إصابة أنغام بانسداد جزء في الأمعاء إلى الإجهاد، الذي يحدث بعد إجراء العمليات الجراحية دون الحصول على راحة كافية، وهو ما حدث مع أنغام.

واختتم العدوي حديثه بأنه سيحدد موعد خروج أنغام من المستشفى، خاصة إذا استمر تحسن حالتها بالشكل الحالي، مشيراً إلى أن حديثه عن حالتها الصحية كان بناء على طلبها كون ما يذكره يعتبر من أسرار المرضى، حيثُ قال: "هي أرادت أن تطمئن جمهورها ومحبيها، وحالتها مطمئنة جدًا جدًا".

طبيب أنغام يكشف تطورات صحتها وموعد عودتها إلى نشاطها الفني
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وفي السياق نفسه، أكد الموسيقار محمد علي سليمان، والد أنغام، تحسن الحالة النفسية لها خلال الساعات الماضية، قائلاً: "كل شيء مستقر، ولا توجد أي مشكلات، وربنا يتمم الشفاء على خير، وبدأت تأكل وتشرب وتتحدث معنا، والحالة النفسية مرتفعة".

"كل شيء مستقر، ولا توجد أي مشكلات، وربنا يتمم الشفاء على خير، وبدأت تأكل وتشرب وتتحدث معنا، والحالة النفسية مرتفعة"
الموسيقار محمد علي سليمان

وخضعت أنغام لإجراء عملية جراحية منذ أيام، وسط حالة من الجدل بشأن إصابتها بأورام، بينما تحدث البعض عن استئصال الرحم، وهو ما نفاه الطبيب المعالج.

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