وائل كفوري يعلق على شائعة زواجه من مغربية

وقال كفوري على هامش حفل فني أقامه رفقة نوال الزغبي: "قالوا إني تزوجت.. لكن الحقيقة أنني لم أتزوج".

وعن الأعمال القادمة قال الفنان اللبناني: "أحضر لأغنية جديدة، ولكن تعلمون أن التحضير لأغنية يحتاج إلى وقت طويل، ولكن أحضر لأغنية فرح، وبها غراميات ورومانسية".

وظهرت ماجدة أليموس مؤخرا برفقة الفنان اللبناني في أكثر من حفل غنائي، لتعيد إلى الأذهان قصة حبهما التي انتهت قبل 19 عاما بسبب اختلاف الديانة.

وكان كفوري قد كشف في لقاء تلفزيوني سابق أنه لم يحب في حياته سوى مرة واحدة، وأهدى إليها معظم أغانيه العاطفية، لكنه لم يفصح عن اسمها.