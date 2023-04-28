حسين الجسمي يطرح "أهواك" مع كانييه ويست ودوا ليبا

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي، اليوم الجمعة، مقطعاً جديداً من أغنيته "أهواك"، التي استخدم في توليفها الذكاء الاصطناعي.

وتظهر إلى جانب الجسمي صورة كل من المغني الأمريكي كانييه ويست والمغنية الإنجليزية دوا ليبا، كما يغني كلاهما باللغة العربية.

وعلق حسين الجسمي على الأغنية التي بدت الأصوات الأجنبية فيها عربية وبلهجة خليجية خالصة، قائلاً: "مو عادي"، في دلالة على إعجابه بها.