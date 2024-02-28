هل يحاول مسلسل مليحة اقتناص "ترند" حرب غزة؟‎

ونشأت فكرة المسلسل بعد بدء الحرب على غزة؛ إذ قررت الشركة المنتجة دعم القضية الفلسطينية ـ بحسب وسائل إعلام مصرية ـ من خلال تقديم عمل فني يسلط الضوء على جرائم إسرائيل، إلا أن متابعون اتهموا صناع المسلسل بمحاولتهم استثمار حرب غزة، لاستغلال الـ"ترند"، واستعطاف الجمهور من أجل حصد مشاهدات أكثر، خاصة وأنه البطولة الأولى لنجم المسلسل.

أمر طبيعي

وقالت الناقدة الفنية ماجدة خيرالله في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز" أن القضية الفلسطينية ليست وليدة اليوم، لكنها قضية في وجدان كل عربي.

وأضافت غزة وأحداثها ليست "ترند"، والأحداث المهمة ينفعل لأجلها الشخص العادي والفنان، ومن الطبيعي تقديم عمل فني عنها، ولابد أن يكون الفن متفاعلا مع الأحداث الموجودة ويسلط الضوء عليها.

وتابعت "القضية الفلسطينية لم تخلق اليوم، ومن المنطقي تقديم مسلسل عن الأحداث الأخيرة، بل هذه مسألة تُحسب لصناع المسلسل لا عليهم".

وبسؤالها عن إمكانية تقديم عمل جيد في هذا الوقت القصير، أجابت "هذه المسألة لا يجب الحكم عليها، إلا بعد المشاهدة، حينها نستطيع التحدث عن جودة العمل، وما إن كان تم الإعداد الجيد له أم لا".

الدراما تعكس للواقع

ورأى الناقد المصري أحمد سعد الدين، أن الدراما تستمد قوتها من الواقع، ويجب أن تعكسه، والواقع الحالي يقول أن الحرب على غزة دائرة منذ أشهر، نرى خلالها الدمار والقتل كل يوم، بحسب قوله.

وأضاف سعد الدين خلال تصريحات لـ "إرم نيوز": "القضية الفلسطينية لم تبدأ مع الحرب على غزة، القضية عمرها 75 عاما، ولابد أن الفن يتماشى مع الوضع الحالي، ولابد أن تساند مصر القضية الفلسطينية من خلال قوتها الناعمة، من خلال أعمال فنية".

وتابع: "تربينا في مصر منذ الصغر أن القضية الفلسطينية هي القضية العربية الأولى، حتى أن المسلسل لا يتناول الحرب على غزة، بل يتناول أحداث الانتفاضة الثانية، أي قبل أكثر من 20 عاما، وهذا يؤكد كلامي أن القضية ليست وليدة اليوم، وأرى تقديم عمل عن القضية أمرا إيجابيا".

واختتم "أعتقد أن المسلسل إذا تم تنفيذه بشكل جيد، فسيحقق نجاحا كبيرا، خاصة وأنه من المتوقع أن يحظى بنسبة مشاهدة عالية، نظرا للأحداث الجارية".

"القضية الأم"

وأعرب الفنان محمد دياب بطل المسلسل، عن سعادته بتقديم عمل يتناول القضية التي وصفها بـ "الأم"، مشيرا إلى أن المسلسل سيعرض في النصف الأخير من شهر رمضان.

ورفض دياب التحدث عن تفاصيل المسلسل، لافتا إلى أنه يفضل تأجيل الحديث لحين عرضه، متمنيا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور.

يذكر أن مسلسل "مليحة" هو من بطولة دياب، ميرفت أمين، الفنانة الفلسطينية سيرين خاص، وأشرف زكي، وأمير المصري، ومروة أنور، وحنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة، وتجسد شخصية مليحة الفنانة الفلسطينية سيرين خاص.