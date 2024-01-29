فنانة لبنانية تشارك محمد رمضان بطولة فيلم "أسد أسود"

رغم البلبلة التي أحدثها الفنان المصري محمد رمضان قبل بضع سنوات، حين قال إن الفنانة اللبنانية التي يتمنى غناء "ديو" معها لم تُخلق بعد، ها هو يشارك ممثلة لبنانية بطولة فيلمه المنتظر "أسد أسود".

وتقدم الفنانة اللبنانية رزان جمّال البطولة النسائية الأولى لها في السينما المصرية والعربية أمام رمضان بالفيلم التاريخي الذي ألفه وأخرجه محمد دياب.

ويشارك في العمل المنتظر كوكبة من النجوم، بينهم ماجد الكدواني، وخالد الصاوي، وشريف سلامة، وأحمد عبد الحميد.

وكان الفنان المصري محمد رمضان أجّل جميع التزاماته وأعماله للتركيز في "أسد أسود" مراهنًا على "عودة قوية" للسينما بعد الانخراط في الدراما والغناء.