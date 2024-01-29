فنانة لبنانية تشارك محمد رمضان بطولة فيلم "أسد أسود"
رغم البلبلة التي أحدثها الفنان المصري محمد رمضان قبل بضع سنوات، حين قال إن الفنانة اللبنانية التي يتمنى غناء "ديو" معها لم تُخلق بعد، ها هو يشارك ممثلة لبنانية بطولة فيلمه المنتظر "أسد أسود".
وتقدم الفنانة اللبنانية رزان جمّال البطولة النسائية الأولى لها في السينما المصرية والعربية أمام رمضان بالفيلم التاريخي الذي ألفه وأخرجه محمد دياب.
ويشارك في العمل المنتظر كوكبة من النجوم، بينهم ماجد الكدواني، وخالد الصاوي، وشريف سلامة، وأحمد عبد الحميد.
وكان الفنان المصري محمد رمضان أجّل جميع التزاماته وأعماله للتركيز في "أسد أسود" مراهنًا على "عودة قوية" للسينما بعد الانخراط في الدراما والغناء.
يذكر أن رزان الجمال لفتت الأنظار إليها في مصر والعالم العربي من خلال آخر أدوارها السينمائية بشخصية "إيميلي" ابنة القاضي الإنجليزي بفيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهو أضخم إنتاجات السينما المصرية، ومسلسل "الثمن" الذي وقفت فيه أمام الفنان السوري باسل خياط، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على منصة شاهد.
بالإضافة إلى ذلك، كانت رزان جمّال النجمة العربية الوحيدة التي انضمت إلى عالم "دي سي كوميكس" DC Comics من خلال مسلسل من أعمال نتفليكس "ذا ساندمان" The Sandman الذي حقق نجاحًا كبيرًا كأحد أفضل عشرة عروض مشاهدة على Netflix عام 2022.