نقل الفنان اللبناني صلاح تيزاني إلى العناية المركزة

نُقل عميد الفنانين اللبنانيين صلاح تيزاني "أبو سليم" إلى المستشفى، إثر تعرضه لوعكة صحية طارئة.

وأكد أمين سر نقابة الممثلين في لبنان كلوفيس عطالله الخبر، مشيرًا إلى أن "أبو سليم" في المستشفى، تحت المراقبة الطبية، ويخضع للعلاج.

وذكرت الصحف المحلية، أن الفنان أُصيب بالإنفلونزا، ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، ويرقد، الآن، في غرفة العناية المشددة.

يذكر أن "تيزاني" من مواليد طرابلس شمال لبنان، العام 1929، واشتُهر بأدواره الكوميدية التلفزيونية، وأنتج العديد من المسلسلات قدمها مع فرقته "أبو سليم" على شاشة تلفزيون لبنان، وكانت تبث مباشرة دون تسجيل مسبق، أبرزها "أبو سليم الطبل" الاسم الذي رافقه طيلة مسيرته الفنية.

وقدَّم الفنان العديد من الأعمال المسرحية، إضافة إلى أدوره المتعددة في السينما العربية.