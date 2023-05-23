نيوم السعودية تقتحم ساحة السينما العالمية بفيلم Riverman
وضعت مدينة نيوم السعودية اسمها بين كبرى مدن العالم التي شهدت تصوير أعمال سينمائية عالمية، وذلك بعد الإعلان عن اختيارها لتصوير فيلم "ريفرمان" Riverman.
ويستعد فريق فيلم الأكشن والتشويق الجديد Riverman الذي كتبه ويخرجه كاتب السيناريو والمخرج العالمي تيري جورج للبدء في تصوير مشاهد من الفيلم في مدينة نيوم السعودية.
ويستوحي الفيلم فكرته من مذكرات الحرب وأحداثها الحقيقية في أفغانستان خلال السنوات 2001م-2008م، حيث يروي قصة "ماكس"، أحد أفضل أفراد مشاة البحرية الملكية البريطانية الذي يحمل العديد من الأوسمة العسكرية.
وينغمس ماكس في عالم أكثر خطورة من ساحة المعركة نفسها بعد سلسلة أحداث مأساوية مدمرة سببت له خيبة أمل في سياسات الحرب، ليُجنَّد بعدها من قِبل تاجر أسلحة لتزويد الجيوش الخاصة في جميع أنحاء العالم بالسلاح، من خلال شركة لديها القدرة على التلاعب بالحروب والتأثير على نتائج الصراعات العالمية.
وعلى الرغم من تدريبه على التعامل مع المواقف الأكثر دموية على وجه الأرض، إلا أن ماكس لم يكن جاهزاً للتعامل مع عالم تجارة الأسلحة عالي المخاطر، بحسب بيان نشره موقع نيوم.
وقال المخرج تيري جورج: "(ريفرمان) قصة حرب قوية ومثيرة للغاية. وأنا متحمس لإخراج هذا العمل في نيوم".